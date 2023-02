Farroni evita un 2-0 probabilmente decisivo. Aucelli tiene alti i giri del motore

Farroni 7. Incolpevole sul gol, fa il fenomeno su Marzierli (prodigiosa deviazione a una mano) ed evita un 2-0 probabilmente decisivo. Nel conto altri cinque interventi di media difficoltà, per lui roba ordinaria.

Rossoni 6. Primo tempo di dura fatica, nel lato dove il San Donato sfonda più volte. Poi prende le misure.

Tonucci 6,5. Una gran chiusura su Russo in un primo tempo giocato in apnea, nel finale si erge a protagonista negli anticipi e baluardo difensivo.

Bakayoko 5,5. Non riesce proprio a contenere Marzierli che gli ruba il tempo sul primo gol con un contro-movimento e poi sfiora due volte il raddoppio. Parziale riscatto nel finale. Toccato duro (44’ st Gega ng).

St Clair 6. Come al debutto. Rivedibile nella fase di contenimento (Enrico Rossi gli va via in occasione dell’1-0), brillante in quella di attacco. Va vicino al pareggio e mette dentro cross invitanti (32’ st Pucciarelli 6. Si propone un paio di volte, poi bada soprattutto alle coperture).

Aucelli 7. Tiene alti i giri del motore vissino, conferma l’intesa con St Clair, aziona ripartenze. Fino alla fine.

Coppola 5,5. Risucchiato dentro il grigiore del primo tempo. Fatica a leggere le veloci linee di passaggio dei toscani. Condizionato anche dalla diffida (1’ st Valdifiori 6,5. Offre pulizia di giocate e verticalità, così da cucire i reparti; suo l’assist per il pari)

Di Paola 7. E’ ispirato, e si vede, peccato che Ngom ed Enem non parlino la stessa lingua. Nella ripresa sale in cattedra. Assist al bacio per Gerardi e gol di gran tempismo.

Zoia 6. Anche per lui, risulta difficoltoso il dialogo con le punte. Nella ripresa trova migliori riferimenti per le sue sortite.

Ngom 5. Un inutile vagare per il fronte offensivo. Quando ha la possibilità di concludere, lo fa in forma scomposta (1’ st Sanogo 5,5. Movimenti rapidi ma frenesia eccessiva; commette cinque falli, ne subisce due).

Enem 5. Un tiraccio a lato, un cross sballato. Quando riesce a girarsi in area, spreca l’appoggio (1’ st Gerardi 6,5. La Vis cresce con lui in campo. Si fa trovare, fa da sponda, va a concludere e sfiora il gol).

San Donato: Cardelli 6,5; Carcani 6 (29’ st Brenna 6), Gorelli 6,5, Siniega 6, Rossi E. 6,5 (22’ st Rossi A. 6); Bianchi 6, Bovolon 6,5 (44’ st Regoli ng), Sepe 5,5; Russo 6,5; Ubaldi 6 (22’ st Noccioli 5,5), Marzierli 7 (44’ st Galligani ng).

Arbitro: Gigliotti di Cosenza 6,5. Fischia il giusto, facendo scivolare via una gara corretta.