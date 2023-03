Fedato è sempre al posto giusto, Tonucci alza le barricate, Coppola ok

Campani 6,5 Le parate si contano sulle dita di una mano, lui però (spesso) infonde sicurezza. Non male coi piedi.

Ghazoini 5,5 Maggio è un cliente parecchio scomodo, e già nel primo tempo deve gestire un giallo pesante. A conti fatti limita i danni (25’st Parodi 6 Mette in saccoccia i primi minuti con la maglia della Vis. Non sfigura) Tonucci 6,5 Una prestazione arcigna, tutta barricate (che funzionano) per respingere gli assalti della Fermana.

Bakayoko 6 Meglio nel secondo tempo, perché nei primi 45’ un liscio poteva costare caro. Potrebbe pure trovare il raddoppio con un colpo di testa.

Zoia 6 A Fermo da quarto di difesa, ritrova quella sicurezza di cui la Vis ha bisogno.

St Clair 6 Una gara di sacrificio, la sua. Va al tiro in un paio di occasioni (31’st Di Paola 6 Se la Vis ha ben tre occasioni per lo 0-2, il merito è soprattutto il suo)

Coppola 6,5 Metronomo in mezzo al campo, dove smista palloni e confeziona anche una palla rubata per il possibile 0-2 di Fedato.

Valdifiori 6 Non la sua migliore partita, però è strettamente funzionale nell’economia della gara (25’st Rossoni 6 Ex di turno. Brevi lo lancia per contenere le fiammate canarine nel finale di gara, lui esegue lo spartito come è solito fare)

Pucciarelli 6,5 Cambia la musica rispetto a martedì. Buon lavoro di cucitura, pressing efficace, spunti positivi.

Gerardi 5,5 Fa salire la squadra nel momento del bisogno, ma non incide quando avrebbe le occasioni giuste per farlo. Ed è un peccato (1’st Ngom 5 Il palo che colpisce al 58’ è irreale: non si sa come abbia potuto non segnare)

Fedato 6 Gol suo o autogol di Scorza che sia, lui è al posto giusto al momento giusto. Poi però colpisce un palo (sfortunato) e si divora un gol già fatto (41’st Astrologo sv)

Fermana: Nardi 5; Gkertsos 6, Parodi 6 (43’st Spedalieri sv), Pellizzari 6, De Nuzzo 6 (18’st Eleuteri 5,5); Scorza 5,5 (43’st Graziano sv), Giandonato 6 (18’st Neglia 5,5), Misuraca 6; Romeo 5,5, Tulissi 6 (35’st Busatto sv), Maggio 6,5

Milone (arb.) 6,5 Dirige con autorevolezza una gara ruvida e spigolosa.

Riccardo Spendolini