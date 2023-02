Federica Urgesi, trionfo fanese a Melbourne: "Da oggi mi impegnerò ancora di più"

Federica Urgesi, tennista fanese

Fano, 1 febbraio 2023 – Per la prima volta in terra australiana la bandiera italiana sventola per un successo al femminile nei tabelloni Junior di tennis. Protagonista è la diciottenne fanese Federica Urgesi che in coppia con la slovacca Renata Jamrichova ha conquistato il titolo di campionesse di doppio junior dell’Australian Open 2023.

In finale Federica e la sua mia compagna di doppio hanno battuto le giapponesi Saito e Kinoshita.

Si aspettava di vincere?

"Pensavo di avere il livello per andare fino in fondo, ma aspettarmi di vincerlo no, ma credo nessuno se lo aspetti veramente fino a quando non succede".

Può raccontarci l’emozione che ha vissuto?

"Una felicità immensa, qualcosa che non capita tutti i giorni, sto ancora cercando di elaborare bene l’accaduto".

A chi dedica questa vittoria?

"A tutta la mia famiglia, a chi crede in me dall’inizio, a tutti i miei allenatori negli anni e a mio nonno che se n’è andato a novembre".

L’anno scorso alla prima partecipazione agli Australian Open come era andata?

"Mi ero qualificata per il tabellone principale, ma avevo perso al primo turno sia in singolo sia in doppio".

Ora cosa cambia nella sua vita?

"Non cambierà quasi nulla, anzi dovrò mettermi sotto a lavorare ancora di più, perché sono sicura che verranno altre soddisfazioni del genere".

Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

"Giocare tutti i quattro tornei dello Slam in tabellone e cercare di andare avanti in singolo anche e crescere in classifica Wta".

E’ la prima fanese a vincere una competizione così prestigiosa?

"Sì nel tennis, ma so che altri fanesi si sono fatti strada in altri sport".

Quante ore si allena al giorno?

"Mi alleno circa 8 ore al giorno tra tennis e atletica".

Perché è stata così importante la sua famiglia?

"Penso che senza di loro e senza il loro appoggio sono sicura che non sarei riuscita a fare nulla di tutto ciò".

Cosa fa nel tempo libero?

"Ho poco tempo libero durante il giorno e quel poco che ho lo amo passare con i miei amici".

Chi è Federica Urgesi

Federica, il cui sogno è emulare il percorso di colei che ha definito la sua giocatrice preferita, Maria Sharapova, è cresciuta nel Circolo Tennis Fano, ma da ormai cinque anni si allena al centro di preparazione olimpica di Formia. ll suo colpo migliore è il rovescio e la sua superficie preferita è la terra battuta. l successo con Jamrichova è il più importante della sua giovane carriera e il miglior regalo possibile per i suoi 18 anni che ha festeggiato due giorni dopo il trionfo. E’ iscritta all’ultimo anno di Ragioneria e dovrà incastrare la maturità tra un torneo e l’altro. Poi a settembre inizierà l’università. Una ragazza davvero d’oro.