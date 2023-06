Federico Ligi nuovo ds del Loreto Basket

Federico Ligi ha lasciato la Goldengas Senigallia e approderà come direttore sportivo al Loreto Basket. La formazione pesarese è salita in C unica vincendo il campionato con una sola sconfitta. Ligi è già al lavoro con il riconfermato allenatore Stefano Foglietti. Nei programmi la possibile acquisizione di un titolo sportivo di serie B, ma non è un’operazione facile. Il main sponsor Lorenzo Pizza vuole puntare in alto. Se sfumasse l’occasione di essere ripescati, potrebbe comprare i diritti della Serie B.