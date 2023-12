Fermignanese, c’è anche Garota. Casagrande va alla Pergolese

La Fermignanese ha rilevato dall’Urbino l’esterno Nicola Garota (2004). Il Gabicce Gradara ha svincolato il difensore Luca Codignola e tesserato l’attaccante Alessandro Torsani, classe 2000, proveniente dalla Libertas (campionato sammarinese), ex Fiorentino (15 gol) e in precedenza Riccione e Savignanese. La Mercatellese ha svincolato Francesco Sacchi, Matteo Paiardini e Matteo Romanini e ha ingaggiato l’attaccante esterno Alessandro Rasponi (classe 2005) dell’Urbania. La Jesina ha tesserato l’attaccante argentino Lucas Nicolás Chacana (classe 1993) che ha militato nei massimi campionati in Argentina (Huracan e Tigre) e Romania (Politehnica) ed è reduce dalla terza serie argentina (Club Defensores de Belgrano de Villa Ramallo). La Pergolese per tramite del suo dg Matteo Ramaioli ha messo nero su bianco con l’attaccante Federico Casagrande, classe 2004, della Vigor Senigallia. Il Gradara calcio (Seconda categoria girone B) ha in Antonio Scocchera il suo nuovo allenatore "Ringrazio la società – dice Scocchera – per avermi dato questa possibilità e per aver creduto in me, sono sicuro che portando entusiasmo e tanta passione la squadra potrà uscire da questo periodo buio. Credo fortemente in questo gruppo e nel progetto della società, aggiungo che con tanto lavoro e determinazione faremo divertire i nostri tifosi giocando un bel calcio". Nella riunione dell’altro ieri a Roma la Lnd dilettanti (Serie D) ha deliberato che: "Il numero degli under obbligatori da schierare passa da 4 a 3 per le stagioni 20242025 e 20252026".

am. pi.