Fermignanese, la squadra è fatta K Sport: confermato Mazzari

La Fermignanese ha completato la rosa con l’ingaggio di due giovani, si tratta di Cristian Bellucci, fermignanese doc, portiere classe 2006, ex giovanili della Vis Pesaro e nella passata stagione nella formazione degli Allievi del K Sport Montecchio, e di Gianmarco Santi, esterno offensivo classe 2005 proveniente dalla Vadese dove si è messo in luce giocando in prima squadra. Da Fermignano sale invece all’Urbino (Eccellenza) il giovane Nicola Garota, classe 2004, esterno offensivo, ex Fossombrone e Tavernelle e dallo scorso gennaio alla Fermignanese. Garota va quindi a rinforzare il reparto under dei ducali.

In settimana il Fossombrone ufficializzerà la firma di alcuni under, tra questi Pietro Salvi, classe 2005, difensore centrale residente a Borgo Pace e proveniente dalla Primavera e Under 18 del Bologna. La Jesina ha ufficializzato gli ingaggi di Nicolò Brega, difensore classe 2000 ex Biagio Nazzaro, e Lorenzo Marcucci, attaccante classe 2003 ex Vigor Senigallia. Dal Certaldo si è trasferito alla Civitanovese il centrocampista Matteo Bernardini, classe 1996. La società K-Sport Montecchio Gallo fa sapere che è stato confermato Tommaso Mazzari già da due stagioni protagonista della prima squadra. Mazzari classe 2005, è un attaccante esterno che fa di grinta, intensità e spirito di sacrificio le sue armi principali, è cresciuto nel settore giovanile di casa. Il club ha comunicato inoltre che l’allenatore Lucio Clara guiderà per la prossima stagione la squadra degli Allievi Under 17. Clara vanta anche una carriera nel calcio professionistico e ha guidato come mister diverse compagini tra prime squadre e settori giovanile.

La Santangiolese neo promossa in Seconda categoria ha ingaggiato l’attaccante Carlos Torreggiani, ex Viridissima Apecchio. Il centrocampista Luca Virgili, classe 1984, nell’ultima stagione all’Usav Pisaurum è vicino a ritornare al Villa San Martino, compagine che potrebbe essere ripescata in Promozione. L’Us San Costanzo comunica che domani alle ore 19 presso il campetto dell’oratorio, ci sarà la presentazione ufficiale della prima squadra che nella prossima stagione militerà in Prima categoria. La serata si chiuderà con un assaggio di polenta, preparata dai polentari della Pro Loco San Costanzo.

Amichevole. Domani primo test per il K Sport Montecchio Gallo: la squadra di mister Lilli affronterà al Comunale di Gallo di Petriano alle ore 18 la Sammaurese. Un’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti. Il Comitato Regionale della Figc fa sapere nell’ultimo comunicato che l’iscrizione ai campionati di Terza categoria ( e Coppa ) scadrà il 31 agosto 2023 (ore 19). Amedeo Pisciolini