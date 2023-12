Fermignanese passa di rigore. Per il Villa altro match amaro

VILLA SAN MARTINO

0

FERMIGNANESE

1

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Righi, Ascani, Zaccarelli, Montanari, Balleroni (22’ st Marinelli), Ugolini (14’ st Pasini), Giannelli (14’ st Messina), Paoli, Tartaglia L. All. Pompei.

FERMIGNANESE: Fiorelli, Mariotti, Masullo, Lucciarini (31’ st De Santis), Fraternali, Patarchi, Garota (13’ st Santi), Labate, Montanari (44’ st Ait Brahim), Cleri, Cinotti (22’ st Izzo). All. Fini.

Arbitro: Lombi di Macerata.

Rete: 11’ st Cinotti su rigore

Altra battuta d’arresto immeritata per il Villa San Martino. Un risultato finale che non rispecchia il reale andamento della gara sia per quanto riguarda creazione del gioco che per le occasioni da gol create nel corso del match da ambedue le squadre.

Una partita che parte a rilento e solo al 15’ la prima occasione da gol con Tartaglia, ma l’arbitro in questo caso fischia il fuorigioco. Al 20’ punizione pericolosa della Fermignanese.

A un certo punto però salgono in cattedra i padroni di casa e si fanno pericolosi con Tartaglia al 33’ che cerca il gol con un pallonetto, poi Montanari al 41’ sfiora il gol da dentro l’area.

Ancora all’inizio del secondo tempo i locali dettano il gioco e Giannelli fallisce di poco. Ribatte la Fermignanese con Montanari con un colpo di testa.

All’11’ la svolta che deciderà la partita. Il vantaggio degli ospiti arriva infatti su calcio di rigore concesso per fallo in area su Garota e trasformato da Cinotti. Al 20’ grossa possibilità di pareggio con Tartaglia che da pochi metri spreca di testa.

Il resto della partita è tutto un arrembaggio, spesso confusionario, del Villa per raggiungere il pareggio, ma il gol sospirato non arriva.