Fermignanese, tonfo casalingo con il Moie Solo un pareggio per il Villa San Martino

OLIMPIA MARZOCCA. Giovagnoli. Breccia. Pigini. Montanari. Tomba. Santi Amantini. Arsendi. Rossi. Spanó (37’st Rossetti). Felicissimo (28’st Campomaggi). Paolini. a disp. Polieri. Fabini. Abbruciati. Santarelli. Tonucci. Pierucci. all. Barattini. CAGLIESE. Paolucci. Bianchi (31’pt Arcangeletti). Balla (30’st Genghini). Mascellini. (1’st Pierpaoli). Brunelli. Cicci. Pieretti. Ciacci R. Bucefalo Al. (42’st Caselli). Ciacci Al. (1’st Gaggiotti). a disp. Pifarotti. Soriani. Guion. Bucefalo S. all. Bettelli.

Reti: 10’pt Montanari. 31’pt Felicissimo (OM). 7’st Cicci (CA).

Note: Ammoniti. Rossi. Arsendi. Pigini. Giovagnoli(OM). Brunelli. Mascellini (CA). al 41’pt rigore sbagliato da Paolini (OM).

Male la Cagliese che regala un tempo all’Olimpia Marzocca e tanto basta per sprofondare. Nella prima frazione segnano Montanari dopo un flipper in area e Felicissimo bravo a rientrare sul sinistro e ad infilare Paolucci. L’Olimpia Marzocca potrebbe anche triplicare prima con Arsendi e dopo con il rigore sbagliato da Paolini. Nella ripresa piccola reazione giallorossa con Cicci che accorcia. Nel finale non succede più nulla. Ora per la Cagliese è difficile e le ultime tre partite di campionato saranno decisive. Comunque lo spettro della retrocessione, purtroppo, si avvicina.

Federico Ricci