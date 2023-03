Fermignano, conto aperto

Oggi si giocano sette ancitipi (10ªgiornata).

Fermignanese-Cagliese. "Giochiamo contro una squadra che ci ha eliminato dalla Coppa Marche – osserva alla viglia della gara Marco Teodori allenatore della Fermignanese – e all’andata perdemmo per 3-0. La Cagliese è un’ottima squadra, noi vogliamo dimostrare che rispetto all’andata abbiamo fatto dei passi in avanti". "Marco Scarselli diesse della Cagliese commenta: " Ci stiamo preparando ad affrontare un avversario importante su un campo difficilissimo, sarà per noi vitale cercare di interrompere la striscia negativa e fornire una buona prestazione". Due assenze per squalifica nella Fermignanese: Gori e Mariotti.

Moie Vallesina-Gabicce Gradara. "Una partita tosta visto che il nostro avversario ha un punto solo in meno di noi – commenta l’all’attaccante del Gabicce Gradara Lorenzo Donati –. Da qui ad aprile dovremo mettere fieno in cascina perché il mese di maggio sarà particolarmente complicato con alcuni scontri diretti che saranno decisivi. Non possiamo più permetterci di lasciare altri punti per strada come ci è successo fin qui visto che abbiamo collezionato 13 pareggi. Tanti. Anche perché alle spalle ci sono squadre in salute come la Biagio Nazzaro che sta risalendo la china con prepotenza". Due squalificati nel Moie: Cercaci e Carboni.

Urbania-Villa San Martino. "Partita difficile – sottolinea il mister durantino Mirco Omiccioli – sotto tutti i punti di vista quando si incontrano squadre che giocano con il coltello fra i denti. Dal canto nostro dovremmo cercare di recuperare quelle energie fisico mentali (l’Urbania ha giocato anche mercoledì) per fare una partita importante". "Partita molto complicata – dice il diesse del Villa San Martino Luca Bocci – affrontiamo una squadra che era partita con ambizioni di vittoria e adesso vorrà difendere il posto in ottica playoff. In casa hanno un ruolino di marcia incredibile, però vista la nostra situazione dovremo cercare in tutti i modi di fare punti, solita emergenza con tanti giovani ad avere opportunità di giocare".

Vigor Castelfidardo-S.Orso. Il trainer del S.Orso Pierangelo Fulgini cosi presenta il match: "Partita difficile contro un’ottima squadra come la Vigor Castelfidardo che all’andata nonostante la vittoria mi aveva fatto una buonissima impressione. dovremo fare un’ottima prestazione se vogliamo tornare con un risultato positivo".

Le altre partite. Barbara-Biagio Nazzaro. Marzoccca-Osimostazione (ore 16). PortualI Calcio Ancona-S.Costanzo (ore 14,30), gli ospiti saranno privi degli squalificati Zandri e Grilli.

Domani. Valfoglia-K Sport Montecchio (ore 16). Risposa l’Atletico Mondolfo Marotta a cui in settimana è stato squalificato Morganti.

Amedeo Pisciolini