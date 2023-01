Festa del Futsal a Pesaro Caccia aperta alla Coppa

Domani partono a Pesaro al Pala Campanara le Finals Cup 2023, organizzate dall’Italservice che racchiude tutte le finali di Coppa Marche del calcio a 5 in un’unica kermesse. Quattro giornate, si gioca fino a domenica 8, con in mezzo numerose iniziative collaterali. Tra cui venerdì 6 il Clinic diretto dallo staff tecnico della prima squadra biancorossa ovvero mister Fulvio Colini, il vice Davide Bargnesi e l’allenatore dei portieri Paolo Del Grosso (info 393 2294802). Sempre il giorno della Befana giocherà anche l’Italservice di serie A che affronterà per la prima partita di campionato del nuovo anno il Petrarca Padova. La partita inizia alle 20,30. E a proposito di questo match mister Colini dice: "Ancora siamo in emergenza con alcuni giocatori acciaccati e il Padova invece è in netta ripresa. Purtroppo dobbiamo cominciare a far punti altrimenti la situazione non sarà più sostenibile a livello di classifica, siamo in zona playout. Una stagione troppo travagliata fino a questo momento. Dobbiamo provare a reagire e invertire il trend anche se la squadra ancora non ha mai giocato al completo". Sul clima che si respira nello spogliatoio biancorosso l’allenatore dei campioni d’Italia in carica sottolinea che è "preoccupato". E sul possibile ritorno sul mercato per rinforzate la squadra, il tecnico di Viterbo avvisa che "non prenderemo altri giocatori". Si deve solo sperare quindi di recuperare chi già c’è e iniziare a risalire la classifica.

b.t.