"Festa dello Sport: Riconoscimenti per Atleti e Società di Pesaro"

L’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro apre le porte alle stelle provinciali dello sport domani alle 10.15 in occasione dell’annuale festa dello Sport, organizzata dal Coni Pesaro con i patrocini di Regione, Provincia e Comune di Pesaro. Sono anni d’oro per lo sport a livello nazionale e il movimento sportivo attorno a Pesaro ha confermato anche quest’anno le sue grandi qualità, con risultati che valorizzano l’impegno degli atleti ma anche le società, dirigenti, tecnici, arbitri e organizzatori di eventi. Il delegato del Coni Pesaro, Fabrizio Tito, non nasconde la soddisfazione e la sua gratitudine a tutto lo sport provinciale: "La festa dello sport è un evento molto importante ed emozionante perché ci consente di consegnare i più alti riconoscimenti in ambito sportivo ossia le Medaglie al valore atletico rilasciate direttamente dal Coni Nazionale agli atleti ed allenatori che hanno ottenuto importanti risultati e le Stelle alle persone e alle società che hanno contribuito e permesso lo svolgimento dell’attività sportiva; inoltre la delegazione Coni provinciale insieme al Comitato regionale ha individuato e scelto di premiare atleti, società e medici sportivi che nel corso di quest’anno hanno ottenuto risultati importanti assegnando loro i Diplomi al merito sportivo e il Premio ‘Terzo Censi-Atleta esemplare’". "Concludiamo un altro anno di grande sport per la nostra regione – dichiara Fabio Luna, presidente Coni Marche –. Sabato prossimo sarà bellissimo ritrovarci per celebrare tutti insieme i sacrifici, gli sforzi e i meriti di tutti gli attori del settore. Avremo in sala tanti protagonisti della scena sportiva nazionale, i cui successi si riverberano positivamente sull’immagine delle Marche a 360 gradi".