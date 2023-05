Festa in strada per 300 runner

Trecento runner alla 40ª edizione della "Podistica del Foglia" e 7° Trofeo Delpa, valida quale terza prova del circuito pesarese Uisp "CorrerexCorrere", organizzata dalla Polisportiva Montecchio 2000. Tra gli uomini ha vinto il 36enne Andrea Barcelli di Mondavio, neo portacolori dell’Avis Castel San Pietro Bologna, col tempo di 34’07’’, sui gemelli Luca e Lorenzo Boinega (Atletica Urbania), rispettivamente, in 34’27’’ e 34’59’’, e quindi sui pesaresi Francesco Tornati (Gabbi Bologna), in 35’29’’, e Davide Seri (Dynamyk Fitness Bari), in 35’52’’. Per le donne vince per la terza volta consecutiva la pesarese Valeria Baldassarri della società Gabbi Bologna (40’24’’) sulla sorprendente durantina Maria Vittoria Mari (Atletica Urbania, 40’53’’). Prima società l’Avis Aido Urbino, presente con ben 67 atleti.

Leonardo Oliva