Festa Uisp per i podisti, ecco i protagonisti di una stagione indimenticabile

Podismo marchigiano in festa a Palazzo Gradari a Pesaro per la cerimonia delle premiazioni finali del 20° calendario podistico pesarese "CorrerexCorrere", nato nel 2002 grazie alla lodevole iniziativa della Uisp (Unione italiana sport per tutti) in sinergia con le società che si adoperano all’organizzazione delle gare inserite nel circuito Uisp. A fare gli onori di casa la neo presidentessa territoriale Uisp Mariassunta Abbagnara e il presidente regionale Simone Ricciatti. Graditi ospiti, l’assessore allo Sport Mila Della Dora, la consigliera provinciale Chiara Panicali e i consiglieri Uisp Silvana Giuliani, Giorgia Righi e Michele Totaro. Tutti i runner hanno ricevuto in premio delle vere e proprie opere d’arte in ceramica, realizzate a mano dai ragazzi e ragazze della Cooperativa Sociale Francesca di Urbino. Al termine delle tredici gare sono saliti sul gradino più alto del podio nelle varie fasce d’età, per il settore rosa Sara Collesi (Fano Corre), Roberta Brunacci (Atletica Urbania), Barbara Cimmarusti (Grottini Team Recanati) e Anna Maria Civilla (Atletica Senigallia) e, tra gli uomini, Luca Boinega (Atletica Urbania), Andrea Barcelli (Osteria dei Podisti), Andrea Governatori (Gruppo Podistico Lucrezia), Luca Catani (Avis Urbino), Domenico Tarantino (Polizia Penitenziaria), Tiziano Tontini (Polizia Penitenziaria), Michele Montagna (Running Club Fossombrone) e Mario Castellani (Fano Corre). Una pergamena è andata ai sette "instancabili" Luca e Lorenzo Boinega, Luca Catani, Domenico Tarantino, Tiziano Tontini, Daniele Pradarelli e Sara Collesi, per aver portato a termine tutte e tredici le gare in calendario.

Leonardo Oliva