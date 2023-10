Festival del bike

Proseguono i preparativi per accogliere le centinaia di bikers che domenica affronteranno i 42 km e 1700 m di dislivello nel Parco del Sasso Simone e Simoncello per la 14esima edizione della Granfondo Mtb "Il Carpegna mi basta". La prova, gara conclusiva del Prestigio Mtb e dei circuiti Tour 3 Regioni, Romagna Bike Cup, Bike Tour Coppa Marche e campionato regionale PtP, era prevista per fine maggio, poi l’alluvione che ha colpito la vicina Romagna e problemi burocratici hanno costretto la società organizzatrice Carpegna Experience a posticipare l’evento a fine stagione. "Questo ha permesso – informano gli organizzatori – di apportare ulteriori migliorie e novità sul tracciato, già in parte rinnovato rispetto allo scorso anno, con alcuni tratti del tutto inediti per le manifestazioni ciclistiche. Per la prima volta si arriverà a lambire il Sasso Simone e Simoncello nel mezzo della cerreta, poi giù in picchiata a Scavolino e di nuovo a scalare il Carpegna fino a gustarsi la vista panoramica a 360 gradi e giù a rientrare a Carpegna per la parte finale. Non mancherà naturalmente la variante più corta, 30 km e 1200 m di dislivello, per cicloturisti ed e-bike, meno impegnativa dal punto di vista tecnico e molto più panoramica con il passaggio sui prati sommitali del monte Carpegna". Immancabile per tutti i percorsi la scalata al Cippo Pantani con il passaggio davanti al monumento del Pirata, a cui la gara è dedicata e dalla cui celebre frase prende nome la manifestazione. "Aspettiamo tutti i bikers sul Carpegna, agonisti e cicloturisti, per una bellissima giornata di sport nel cuore del Montefeltro – sottolinea Luca Salucci, presidente del Carpegna Experience – e oltre ai partecipanti vogliamo ringraziare tutti i volontari che permettono la realizzazione dell’iniziativa, insieme a sponsor, Protezione Civile e al fondamentale supporto del Comune di Carpegna e della Regione". Al termine musica, premiazioni e un ricco pasta party per tutti nel cuore del paese. Iscrizioni sul sito www.ilcarpegnamibasta.it e su Winning Time.

am.pi.