Pesaro, 4 dicembre 2020 - Filippo Magnini sabato e domenica sarà in vasca a gareggiare ai campionati regionali di Milano per qualificarsi ai campionati Assoluti e provare a strappare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Magnini torna a ruggire: ’Voglio Tokio 2021’

Il due volte campione del mondo nella distanza regina torna a misurarsi in acqua in una competizione ufficiale dopo tre anni di stop. Il neo papà di Mia avuta dalla compagna Giorgia Palmas, ex velina, si sente pronto e motivato per questa nuova avventura.

Re Magno, classe '82, nuoterà da perfetto sconosciuto contro avversari molto più giovani di lui. L'obiettivo è qualificarsi alla quinta Olimpiade. Super Filo si sta allenando da appena due mesi. Dunque una grande sfida per l'atleta pesarese che sarà seguito dal tecnico Claudio Rossetto. "Dopo aver vinto la battaglia contro il doping (battaglia conclusasi con un'assoluzione) non mi spaventa più niente", ha detto Magnini.

