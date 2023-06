Filippo Piermaria, ultima partita in casa dopo 30 anni di carriera: "Grande emozione"

Ci sono giorni speciali nella vita di uno sportivo. Quella di domenica sarà l’ultima partita in casa per Filippo Piermaria, gigante del football americano di casa nostra, un vero esempio di talento, agonismo e generosità, arrivato al limite imposto dalla Fidaf che stabilisce a 48 anni l’età per appendere il casco al chiodo. "Sono molto emozionato e anche un po’ teso – ammette Piermaria – perché significa che a Pesaro non mi vedranno più sul campo come giocatore, ma spero che questa gara non sia l’ultima della stagione, il mio pensiero fisso è vincere per andare in finale". L’ostacolo da saltare nelle semifinali playoff promozione per l’A2, domenica alle 16 al camposcuola di via Respighi, saranno i Pretoriani Roma. Una carriera, quella di Piermaria, iniziata esattamente 30 anni fa, quando doveva ancora compiere 18 anni e gli Angels lo accolsero nella loro grande famiglia. La sparizione del club lo porta poi a Rimini fino al ‘96, quindi passa ai Dolphins Ancona dove resta sino al 2005, poi con la rinascita della società rientra a Pesaro (con una piccola parentesi a Bolzano) dove in questa stagione concluderà la sua longeva e straordinaria carriera. Ha vestito anche la maglia azzurra: convocato per la prima volta nel ‘94 con l’Under 21, nel ‘99 ha disputato i Mondiali con la prima squadra. Ha giocato 4 Superbowl in Prima Divisione, perdendoli tutti, tre con Ancona e uno con Bolzano, due di Seconda Divisione, uno vinto con gli Uta e l’altro perso con i Marlins, e due di Cif9, di cui uno vinto con Pesaro e uno perso con Rimini.

"Ho avuto l’onore e la fortuna di giocare tante stagioni insieme a lui – ricorda il presidente Frank Fabbri – abbiamo sempre vestito le stesse casacche, tranne a Bolzano. Un giocatore di alto livello: veniva dal basket, ha giocato anche a rugby, ma è nel football che ha espresso le sue migliori qualità, ha vissuto le più belle avventure e ha trovato i suoi migliori amici. Sono contento che abbia avuto fino all’ultimo la forza e il fisico per giocare, so che domenica darà il massimo per vincere e vogliamo celebrarlo nel migliore dei modi perché ha dato tanto a questo sport e tanto ancora darà perché è pronto per lui un ruolo futuro nel coaching staff".

Elisabetta Ferri