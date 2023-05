Filloy: "Questa Vuelle assomiglia alla mia"

Filloy, quali analogie con la stagione in cui vestivi la maglia biancorossa?

"Si assomigliano abbastanza. Pesaro nel complesso ha fatto una bellissima annata, ma è successo come a noi due anni fa, gran prima parte e in calo la seconda. Non so giudicare il perché dall’esterno, posso dire cosa pesò nel nostro caso: avevamo una squadra molto corta, Massenat al rientro dall’infortunio non era ancora al 100%, io Cain e Delfino avevamo esperienza ma il resto della squadra era giovane, alcuni stranieri alla prima esperienza in Italia, c’era ancora il Covid a dar fastidio e quando cominci a perdere perdi anche fiducia. Sembra banale, ma tutte le cose insieme determinarono un crollo".

Repesa è uno tosto?

"Pretende molto dai suoi giocatori ma dà anche molto: conosce la pallacanestro, insegna tanti dettagli a cui magari nemmeno fai caso e che ti fanno svoltare. La mia esperienza con lui è stata molto positiva, anche se ero già maturo mi ha aiutato a migliorare ancora".

A proposito di esperienza, Delfino come lo vedi?

"Carlos è uno che non si risparmia mai, dà tutto per il piacere del gioco. Ama la sua Nazionale, ma anche la Vuelle: mi ha ripetuto tante volte che a Pesaro ha trovato un ambiente speciale e penso che finchè si sentirà in grado andrà avanti".

E Tambone lo vedi cresciuto?

"Sì, è diventato una pedina importante, ha più responsabilità all’interno della squadra. Una vera macchina guerra che lavora sempre come un pazzo".

Il pubblico è un po’ polemico in quest’ultimo periodo: che ambiente ti aspetti?

"Una tifoseria che proverà a spingerli alla vittoria, finchè ci sono chanches non ha senso arrendersi. Le piazze passionali sono esigenti, ma il mio grande rimpianto è non aver potuto godere di questa passione a causa della pandemia".

La tua Bertram come sta?

"Non stiamo esprimendo la stessa qualità di gioco di prima, questi periodi succedono, a volte lunghi altre più corti. Così abbiamo perso delle occasioni per blindare il terzo posto e adesso arriviamo a Pesaro con la necessità di vincere per forza per assicurarci la posizione che meritiamo. Se poi dovesse andar male, guarderemo il risultato di Sassari, ma solo dopo".

E Filloy come va?

"Un po’ in calo come la squadra, sto provando a ritrovare brillantezza".

Progetti per il futuro?

"Ho ancora contratto con Tortona per l’anno prossimo, qua si vogliono fare le coppe e c’è il palasport in costruzione, tutte cose che esprimono le ambizioni di crescita del club che in tre anni è passato dalla promozione in serie A ad occupare la parte alta della classifica, dove vuole consolidarsi".

Christon ritorna da queste parti sette anni dopo: come lo troveremo cambiato?

"E’ passato del tempo e oggi è molto più concreto rispetto al suo anno da rookie. Inizialmente parlavamo della sua esperienza a Pesaro, poi si è concentrato sulla nuova realtà e ha fatto un gran campionato, spero che domani non si emozioni... ma non mi sembra il tipo".

Per Tortona meglio incrociare Milano o Bologna?

"Non ha senso nemmeno pensarci adesso, prima ci sono i quarti di finale che saranno comunque durissimi. Sarà il destino ad assegnarci l’avversario, è il bello dei playoff".

