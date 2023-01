Final Eight di Torino, promo per il settore curva

"Orgogliosi di voi. Tutti a Torino": questo il messaggio lanciatro dalla curva con un doppio striscione (foto), domenica scorsa prima della palla a due con Verona. Ed ora è arrivato il momento di organizzarsi, tanto più che per le Final Eight c’è una promozione speciale per favorire l’afflusso di pubblico per i quarti di finale che si giocano in giorni feriali, mentre per semifinali e finali si va verso il sold-out. La Carpegna Prosciutto ha comunicato ieri che è possibile usufruire della Promo speciale definita dalla LegaBasket Serie A per assistere al match tra i biancorossi e la Openjobmetis Varese in programma mercoledì 15 febbraio alle 20.45 al PalaAlpitour di Torino, valido per i quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2023.

La Promo è valida per il settore Curva: per tutte le informazioni ci si può rivolgere al Vuelle Point ProdiSport Pesaro (0721259115, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30) o al referente della tifoseria organizzata Mirko Scardacchi (3476181008 anche whatsapp), informazioni anche sulla pagina Facebook Nucleo Biancorosso o sulla pagina Instragram Lifestyle. Il settore K2 organizza la trasferta in pullman, per chi fosse interessato solo al biglietto l’acquisto va effettuato da Prodi Sport.

Tutta la manifestazione sarà comunque coperta in chiaro da DMax (canale 52 del digitale terrestre) e anche dalla piattaforma Eleven Sports. Se dovesse passare il turno, la Carpegna Prosciutto scenderebbe poi in campo sabato 18 febbraio alle 20,45 contro la vincente di Armani Milano-Germani Brescia. I tifosi biancorossi conoscono già la struttura perché nel 2012 la Scavolini Siviglia partecipò alla kermesse, ma da allora il Pala Alpitour si è ulteriormente ingrandito: nel 2015 grazie all’aumento di capienza del parterre diviene ufficialmente l’arena più grande d’Italia, con una capienza complessiva di 15.657 persone. Chiaramente per il basket contano i posti a sedere, che sono 11.000.

e.f.