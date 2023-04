Finale batticuore, il Fosso e Ascoli si giocano la promozione

Oggi conosceremo la vincente del campionato di Eccellenza 2022-23. A giocarsi la promozione in serie D, divise da un punto, la capolista l’Atletico Ascoli e il Fossombrone. Un finale al cardiopalma con il destino tutto in mano o meglio nei piedi delle pesaresi, infatti l’Atletico Ascoli salirà al Montefeltro per affrontare un Urbino che vorrà chiudere la sua bella stagione lasciando un bel ricordo ai suoi sostenitori conquistando una vittoria e alimentare cosi la piccola fiammella di riagguantare i playoff se anche l’Azzurra Colli riuscisse e battere il Montefano. Il Fossombrone ospiterà l’Atletico Gallo che in caso di vittoria e della sconfitta dei piceni può ancora ambire al primo posto o per lo meno acquisire il miglior piazzamento nei playoff. Diverso il discorso nella bassa classifica dove tutto è più chiaro. Sono matematicamente retrocesse sia il Marina che il Porto Sant’Elpidio, mentre l’unica gara playout sarà tra Castelfidardo- Fabriano Cerreto. Si gioca su tutti i campi alle ore 16,30. Questo il programma: Fossombrone – Atletico Gallo. "Affrontiamo una squadra forte e in salute- commenta il trainer del Fossombrone Michele Fucili- e vista la posta in palio sarà una partita molto sentita". Il diesse Marco Meschini dice: "Ultima di campionato, derby in casa con il Gallo, una lotta per il primo posto ed i play off. Se avessimo espresso un desiderio ad inizio anno sicuramente non avremmo pensato a così tanto, ci siamo meritato questo momento, non vediamo l’ora di scendere in campo". Squalificati nei metaurensi Conti e Germinale, acciaccati Battisti e Rosetti. "Nessuno si aspettava un finale di campionato così pirotecnico- ammette il diesse del Gallo Ettore Mariotti- diverse le partite guardando la classifica possono aver riscontri positivi o negativi, noi ci aspetta questo derby bello e coinvolgente". Arbitro Stefano Laugelli di Casale Monferrato.

Urbino- Atletico Ascoli. "Entrambe giocano per qualcosa di importante - dice il diesse dell’Urbino Francesco Amati- da parte nostra daremo come sempre il massimo". Il dg dell’Urbino Ivan Santi commenta: "Ultima della stagione che affronteremo con grande senso di responsabilità per onorare al meglio questo campionato. I ragazzi in primis vogliono chiudere al meglio questa stagione regalando ai nostri tifosi l’ultima soddisfazione di quest’anno. Rimane una piccolissima possibilità di acciuffare i play off ma occorre una combinazione di risultati difficile da realizzare. Rimane una stagione esaltante per noi sotto tanti punti di vista. Uno di questi i tanti giovani, anche del nostro settore giovanile, lanciati quest’anno che saranno i punti di partenza del nuovo progetto. Ora vogliamo finire al meglio questo campionato che ci ha visto tra i protagonisti e poi penseremo a pianificare al meglio il futuro. Domenica sicuro assente capitan Dalla Bona squalificato ma sarà finalmente a disposizione Boccioletti". Arbitro: Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco.

Le altre gare odierne: P.S.Elpidio- Valdichienti P.; Azzurra Colli-Montefano; Castelfidardo- Fabriano Cerreto; Chiesanuova –Sangiustese; Jesi-Osimana; Marina- Maceratese.

Amedeo Pisciolini