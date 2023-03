Finale in India per Luca Nardi dopo un inizio d’anno faticosissimo

Luca Nardi ha conquistato la finale al Challenger di Pune in India. L’atleta del Baratoff ha fatto non poca fatica all’inizio di quest’anno. Dove la mancata qualificazione al tabellone principale degli Australian Open ha fatto scattare l’allarme. Nardi ha però scelto l’India e ha mostrato nel Challenger di Pune segnali di vitalità, raggiungendo la finale odierna (ore 10 in Italia) con l’australiano Max Purcell. In semifinale Luca, si è imposto contro il ceco Dominik Palan (412 Atp) dopo una lunga battaglia: 7-6, 1-6, 7-5. Si tratta della quarta finale Challenger per Luca, che ha in bacheca le vittorie di Forlì, Lugano e Maiorca. Luca Nardi è risalito così al numero 128 del mondo. Un match non facile quello contro Palan, che ha sfruttato le sue caratteristiche di grande potenza, mettendo in grave difficoltà Luca soprattutto nel secondo parziale. Bravo Nardi ad assorbire il colpo e rimettersi in carreggiata nella terza frazione, conquistando l’ultimo atto.

In finale però c’è il pericolosissimo australiano Max Purcell, a segno per 6-2 6-3 contro il serbo Miljan Zekic. E’ la sfida tra il quarto favorito, Luca Nardi, e l’australiano Max Purcell, numero 116 del ranking e terzo favorito del seeding (nei quarti grande protagonista dell’eliminazione dell’italiano Francesco Maestrelli, numero 5 seeding). Purcell tra l’altro si è aggiudicato piuttosto nettamente l’unico precedente con Nardi, disputato nei quarti a Bengaluru, sempre sul cemento indiano, la scorsa settimana quando poi il tennista australiano ha vinto il titolo. Sarà un confronto particolare per l’atleta pesarese che è stato sempre alla ricerca in questa trasferta indiana di un miglioramento fisico e di forma. Nardi infatti ha già incontrato Purcelle nel Challenger di Bengaluru, venendo sconfitto in maniera perentoria per 6-2 6-0.