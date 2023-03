Finali nazionali U19 ad Agropoli Alessandrini si fa onore in serie B

Settimana di riposo per il campionato under 19 che riprenderà lunedì prossimo con la partita tra Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro e la Stamura Ancona mentre il Bramante sfiderà il Metauro Basket. Nel frattempo la Fip ha ufficializzato le sedi delle finali nazionali di categoria e l’under 19 (con la Vuelle già qualificata), sarà di scena ad Agropoli per assegnare il tricolore 2023. Chi ne ha giocate di finali nazionali con la Vuelle, senza purtroppo mai vincerle, è Nicholas Alessandrini (foto), classe 2001, che in questo fine settimana ha disputato e vinto le final four di Coppa Italia di serie B con la sua Orzinuovi Basket; la presenza del pesarese è stata importante sul parquet per conquistare il trofeo, visto che in semifinale è stato il miglior marcatore dell’intero match con 20 punti in appena 14 minuti e in finale ha collezionato 9 punti e 5 rimbalzi. Queste due prestazioni gli sono valse il premio di miglior under 21 della competizione. Nel weekend appena passato sono andati avanti anche gli altri campionati, con l’under 17 in particolare che ha iniziato il proprio girone interregionale con la sfida nella capitale contro il Basket Roma, con cui ha perso 60-44: la sua rincorsa alle finali ora è in salita. Inizia con una sconfitta anche la seconda fase, sempre all’interno della regione, per la Vuelle under 15, sconfitta 59-56 ad Ancona ed ora a -4 dalla capolista, anche se coi due scontri diretti da giocare. Nel torneo under 14 Elite è stata invece rinviata al 30 marzo l’importante partita tra Vuelle e Porto S.Elpidio valida per il secondo posto.

Leonardo Selvatici