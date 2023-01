Fiorenzo Leonardi, doppia vittoria da incorniciare

Fiorenzo Leonardi ha vinto due gare: il 3° Memorial Bertino Baldelli e il 2° Trofeo Rossini. La manifestazione dedicata a Bertino Baldelli, organizzata dal Circolo Concordia ha riscontrato grande adesione di giocatori. Bertino, scomparso il 14 maggio 2018, detto "Il Biondo" classe 1943 aveva iniziato a giocare a 17 anni. Rimasto nel ricordo di tante persone sia per i buoni risultati sportivi ma anche per il suo carattere. Armando Del Prete, direttore della gara oltre che responsabile Biliardo del Circolo Concordia e organizzatore, aveva giocato più volte in coppia con Bertino. Il vincitore 1-2 cat. di questa edizione, Fiorenzo Leonardi, era emozionato nel partecipare. Leonardi aveva vinto in finale su Simone Rosaverde. Al 3° posto Marco Ranocchi e Andrea Muccioli, 5° class. Roberto Truffelli, Gilberto Pacini e Matteo Marinelli. La 3^ cat. Baldelli è stata vinta da Massimo Bacchielli che aveva prevalso in finale su Stefano Peruzzini. La seconda manifestazione, il 2° Trofeo Rossini si è svolta al Circolo Rossini di Pesaro, e fa parte del Circuito Super Star Singolo. Abbiamo detto che il vincitore di 1-2 cat. si è confermato Fiorenzo Leonardi che ha sconfitto in finale Max Ascani. Al 3° posto Marco Ranocchi e Marco Donati. Nella sezione riservata ai 3^ cat. ha dominato Michele Gili in forza al Circolo Rossini che si è imposto su Andrea Ceccolini del Concordia.

l. d.