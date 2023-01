Fiorini attende Civitavecchia: occasione per prendere il largo

Dopo quasi un mese di sosta riprende il campionato di rugby di serie A. La Fiorini Pesaro Rugby domenica alle 14,30 al Toti Patrignani ospita il Civitavecchia per l’ultima giornata del girone di andata. La formazione laziale è al 7° posto in classifica, con 17 punti, mentre i kiwi giallorossi sono al 5° con 26 punti. "Civitavecchia è una squadra fisica, con una mischia pesante – così il tecnico Panzieri –. Dovremo cercare di fare punti d’incontro veloci, muovere il pallone, sfruttare la nostra abilità nel gioco veloce, imporre il nostro gioco. L’incognita principale è il tempo, il campo infangato potrebbe crearci delle difficoltà". Pesaro si è allenata sempre in questo periodo di pausa agonistica: "La squadra sta bene, sia fisicamente che a livello morale. Stiamo facendo delle attività collaterali che aiutano a rinforzare lo spirito di squadra e a mantenere alto l’umore. La pausa ci è servita anche a livello fisico, per recuperare qualche infortunato. Presto potremo rivedere il gruppo al completo. Domenica riavremo in panchina Dal Pozzo, giocatore di prima linea, fuori da due mesi per infortunio. A breve rientrerà nel gruppo anche Acerra". In C domani alle 15 al "Patrignani" Fiorini-Città di Castello.

b.t.