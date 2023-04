Fiorini, baby in vetrina L’Under 19 avanza

Terminato con un 6° posto il campionato interregionale Elite under 17 della Fiorini Pesaro Rugby. Un campionato nuovo per i giovani giallorossi che si sono confrontati con i pari età di: Rugby Lyons, Parma, Carpi, Piacenza, Bologna, Prato e Livorno. "È stata un’esperienza molto positiva – commenta in tecnico Luca De Angelis –. Non abbiamo raggiunto il 4° posto, posizione in classifica che ci eravamo prefissati, ma siamo molto contenti. I ragazzi sono cresciuti tantissimo, era quello il nostro obiettivo. Ci siamo confrontati con le migliori under17 del centro Italia e abbiamo ottenuto buoni risultati nonostante i nostri numeri fossero inferiori a quelli di molte formazioni. Il nostro problema quest’anno è stato proprio il numero esiguo di ragazzi, aggravato dagli infortuni. Gli obbiettivi che ci eravamo posti a inizio stagione li abbiamo raggiunti: la crescita dei ragazzi e un buon posto nella classifica finale".

Under 19. Dopo il 1° posto nel campionato regionale per la formazione under 19 della Fiorini Pesaro Rugby è iniziata la fase interregionale. Al campionato prendono parte le migliori classificate di Marche, Umbria e Emilia Romagna. Oltre che dai pesaresi il girone è dunque composto dalle formazioni di Jesi, Siena, Perugia, Bologna e Piacenza. Nella prima giornata della seconda fase i giovani giallorossi hanno affrontato Bologna. Per i kiwi una bella prova, contro una squadra fisicamente più grande, vinta per 10-7. "La fase regionale è stata difficile perché in 5 mesi abbiamo giocato solo 6 partite – a fare un bilancio è il tecnico Alex Grieve –. Le altre formazioni hanno faticato spesso a raggiungere il numero minimo di giocatori arrivando con 1011 ragazzi. Per noi è stato molto frustrante. È difficile far crescere i ragazzi con così poche partite. La scarsità di numeri ha portato con sé anche un problema di livello del campionato. Abbiamo affrontato questa prima fase proiettati al futuro, preparandoci ad un campionato più performante, con sfide più difficili che aiutino maggiormente i ragazzi a crescere".

b.t.