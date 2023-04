Fiorini in caduta libera Panzieri: "Ora rialziamoci"

Quella con Avezzano è la settima sconfitta di fila per la Fiorini Rugby che milita in serie A. Al termine della regular season mancano tre partite, l’ultima del girone retrocede e la penultima va ai playout. In questo momento Pesaro ha 33 punti e si trova in classifica al sesto posto. "E’ ancora tutto aperto – afferma il tecnico Paolo Panzieri – contro Avezzano pur perdendo un punto l’abbiamo preso. Siamo comunque in un momento difficile, domenica abbiamo incassato il settimo stop consecutivo. Non voglio nascondermi dietro un dito e non sono uno che cerca alibi, ma abbiamo tanti ragazzi fuori per infortuni. Con la squadra al completo sarebbe stato diverso, ma ora non voglio piangere sul latte versato".

I giallorossi devono reagire e negli ultimi tre turni provare a conquistare più punti possibili. "Ora siamo a quota 33 in classifica, a 30 ci sono Civitavecchia e la Primavera, a 28 Perugia, a 26 Napoli, a chiudere la graduatoria è Villa Pamphili con 20 punti". Adesso c’è la pausa pasquale poi i kiwi dovranno mettercela tutta nelle ultime tre delicate e decisive gare. "Ci aspettano tre scontri diretti – avvisa Panzieri -, in trasferta a Perugia e in casa con Napoli. Nell’ultima di campionato sfidiamo Civitanova. E non vorrei arrivare a giocare con Civitanova la salvezza e ad essere costretti a vincere per forza per restare in questa categoria. Dobbiamo macinare punti prima con Perugia e Napoli ed arrivare all’ultima giornata con la salvezza già in tasca. Il destino è nelle nostre mani".

Beatrice Terenzi