Fiorini Pesaro rinforza il reparto avanzato: preso Mariani per dare fisicità alla mischia

Continuano i rinforzi tra gli avanti della Fiorini Pesaro Rugby. Alberto Mariani, classe 1997, milanese, 187 cm per 105 kg, terza Linea, è il nuovo tassello della mischia giallorossa. Atleticamente molto prestante, Mariani è cresciuto nelle fila del Lecco e, dopo un infortunio al ginocchio, ha giocato le ultime stagioni con i Centurioni Bresciani che ne hanno sostenuto il recupero fisico, per farne uno dei pilastri in serie A. Dalla rinuncia della squadra bresciana alla partecipazione al campionato di Serie A, nasce la firma con i kiwi giallorossi. Ha militato anche nell'Italia XIII partecipando nel 2017 all'Italia Rugby League - World Cup wider team. "Potrà coprire sia il ruolo di flanker che di numero 8 – spiega Massimo Sandri, allenatore della mischia –. La squadra aveva bisogno di una fisicità maggiore, soprattutto in mischia visti i problemi dello scorso anno, e avendo un trascorso nel rugby a 13 ci è sembrato il profilo giusto per la nostra rosa. Potrà dare un supporto anche agli altri giocatori avendo la panchina corta in questo settore. Essendo un impact player vorremmo da lui che aiuti la squadra a portare avanti il pallone agevolando i nostri trequarti. L'inserimento e l'afiatamento con il resto della squadra è un aspetto sul quale lavoreremo molto. Vorremmo creare un gruppo che si sposta in modo omogeneo. Cercheremo di creare un pack, di motivare i ragazzi a lavorare assieme, uniti, verso un unico obiettivo. Mariani è un giocatore d'esperienza, si presta tantissimo e speriamo possa dare un grande aiuto a tutta la squadra".