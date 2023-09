Fiorini Rugby Pesaro: "Campionato duro" a Pesaro

E’ stata presentata a Casa Roverella di Santa Colomba la nuova Fiorini Rugby Pesaro che inizia la stagione di serie A domenica 8 ottobre alle 15,30 al Toti Patrignani contro Petrarca, una delle avversarie più blasonate del torneo. "Per la prima volta nella nostra storia saremo nel girone nord-est – spiega il presidente dei kiwi Simone Mattioli -, affronteremo dieci squadre venete e una lombarda, noi saremo la formazione più "esotica". C’è curiosità, ma anche consapevolezza di affrontare un campionato più competitivo e più impegnativo. In vista di questa densa stagione ci siamo rinforzati". Interviene anche il direttore tecnico Nick Scott: "E’ un progetto di Pesaro, il cuore è pesarese, anche se ci sono degli innesti importanti da fuori".

Prende la parola anche l’allenatore pesarese Paolo Panzieri, ex giocatore: "Sarà un campionato complicato, ma anche emozionante, ci aspetta una grande sfida, io sono fiducioso, ho buone sensazioni". C’è anche il capitano dei giallorossi Carlo Villarosa che dice: "Sono orgoglioso di questo gruppo e di questa collaborazione con Casa Roverella anche grazie alla responsabile della struttura Simona Zoppi. Come società spesso veniamo in questa residenza per fare compagnia ai suoi ospiti, come per il giorno della Befana quando organizziamo la tombola". Presente anche l’assessore allo Sport Mila Della Dora: "La Pesaro Rugby principalmente è una famiglia". Della stessa idea l’assessore alla Solidarietà Luca Pandofi: "Questa è una giornata spettacolare, già per il fatto di essere qui". Chiude Andrea Biancani, consigliere regionale: "Il rugby è uno sport differente, dove le persone passano in primo piano". Per questa nuova stagione l’asticella si alza per un club che è l’eccellenza del rugby non solo del nostro territorio, ma di tutte le Marche.

Beatrice Terenzi