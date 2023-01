Fiorini, sfida proibitiva C’è la capolista Lazio

Al "Toti Patrignani" domenica alle 14,30 si gioca la prima giornata del girone di ritorno. Sarà una sfida sulla carta proibitiva per la Fiorini Rugby Pesaro. Infatti gli ospiti di turno sono la Lazio, capolista, peraltro finora imbattuta. Ma i giallorossi arrivano a questo incontro carichi e forti dei successi registrati nelle ultime partite. Un cambio di rotta che porta il nome di Paolo Panzieri (foto) che da vice allenatore è stato promosso a capo coach della compagine pesarese. "Quella di domenica è una gara molto difficile – avvisa lo stesso Panzieri – giochiamo appunto contro la Lazio che non ha mai perso in questo campionato, inoltre ha vinto tutte le partite col bonus, quindi sulla carta non ci dovrebbe essere partita. Ovviamente noi veniamo da un momento positivo e giochiamo in casa quindi cercheremo di dare il massimo per fare il miglior risultato possibile ovvero cercare di prendere qualche punto o bonus". Il tecnico del team del presidente Mattioli continua: "Comunque ovviamente tutte le partite iniziano da 0 a 0 e quindi si entra in campo per vincere, ci sarà modo anche di dare spazio a qualche ragazzo che ha giocato un po’ di meno nei recenti incontri".

Un match che Pesaro ha preparato al meglio: "Arriviamo all’appuntamento bene – conferma Panzieri – durante la settimana ci siamo preparati per questo incontro che è anche il primo del girone di ritorno. Vogliamo inziare con il piede giusto questa seconda parte di regular season". E chiude: "Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, ma rispettiamo ovviamente la Lazio che è stata costruita per tornare il prima possibile nella categoria superiore. E sta dimostrando di avere tutte le carte per poterlo fare". La classifica vede la Lazio capolista con 50 punti, Pesaro invece è attualmente quinta con 30 punti ovvero sei partite vinte e quattro perse. Contro i romani all’andata i pesaresi hanno perso per 47 a 10 in trasferta. Ma domenica lo spirito della Fiorini sarà ben diverso. Tutto può succedere.

b.t.