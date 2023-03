Fiorini soffre di vertigini Ora tre scontri al vertice

Mal di trasferta. La Fiorini Pesaro Rugby a Livorno ha inciampato nella terza sconfitta lontano dalle mura amiche. "Merito al Livorno, hanno giocato meglio di noi. Noi siamo stati sfortunati con gli infortuni". È Diego Antonelli, terza linea giallorossa, a commentare l’ultimo risultato. Per i kiwi che militano in serie A decisamente un periodo no, che li ha visti collezionare 4 sconfitte consecutive e guadagnare 6 punti in classifica da inizio 2023. Fortunatamente il team del presidente Simone Mattioli potrà avere tempo di riflettere su questi stop. Domenica prossima il campionato è fermo. Poi bisognerà darci sotto. Pesaro è attesa a un trittico di incontri da alta classifica. "Abbiamo fatto il contrario dell’andata quando avevamo collezionato 3 vittorie consecutive in casa – prosegue Antonelli -. Probabilmente ci siamo un po’ adagiati, soffriamo di vertigini, quando affrontiamo squadre sotto di noi in classifica fatichiamo. Dal canto nostro siamo stati sfortunati, abbiamo perso due giocatori importanti, Boccarossa e Erbolini, per infortuni".

Occorre ora capire cosa non sta funzionando e dove bisogna intervenire: "Forse non meritiamo questa posizione in classifica. Ci siamo adagiati, ma matematicamente non abbiamo ancora raggiunto la salvezza. Solo la consapevolezza che ognuno di noi deve migliorare qualcosa può farci risollevare. Adesso ci troveremo ad affrontare le squadre più titolate. La risposta, più che come squadra, dovremo darla come singoli". La domenica di risposo potrebbe essere sfruttata per cambiare passo. "Visti gli infortuni la sosta dovrebbe farci bene. E’ importante per recuperare giocatori acciaccati, per lavorare insieme, migliorare. Credo che questa pausa sarà diversa dalle altre, terremo l’attenzione alta come se fosse una settimana di gioco. Dobbiamo stare sull’attenti e lavorare parecchio". Arriva un periodo intenso che vedrà la Fiorini in campo tre domenica di fila con le prime della classe: "Avremmo voluto arrivare diversamente a questa fase. Dopo la buona prestazione con la Lazio, il nostro obiettivo era di vincere queste tre trasferte e giocare alla pari la prossima parte di campionato. Incontreremo le squadre che ci precedono in classifica, sarà dura, dovremo cambiare subito atteggiamento", così chiude Diego Antonelli che a Livorno ha indossato la fascia di capitano. Domenica di gioco invece per la formazione cadetta giallorossa, impegnata nella trasferta a Macerata per il campionato regionale di serie C.

