Fisicità e roster lungo, Pesaro non si ferma

VARESE BASKETBALL

65

CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI PESARO

82

VARESE: Macchi 15, Praderio 2, Librizzi 4, Scola Rocchetti 8, Bottelli 5, Dall’Omo 16, Santinon 3, Manzardo, Ghezzi 2, Bortoli 7, Kouassi 3, Belotti. All. Triacca

PESARO: Tombari, Di Francesco 8, Sgarzini 8, Colotti, Siepi 2, Sablich, Stazzonelli 14, Maretto 17, Tarallo 10, Grimaldi 4, Ghiselli 6, Prenga 13. All. Luminati

Parziali: 13-23; 24-21; 7-22; 21-16. Tiri liberi: Varese 1121, Pesaro 818; Tiri da due: Varese 1837, Pesaro 2864; Tiri da tre: Varese 628, Pesaro 616.

E’ un rullo compressore la formazione under 19 della Carpegna Prosciutto Papalini anche nell’IBSA Next Gen 2023. Una formazione, quella biancorossa, fisica, ordinata in attacco e quando questo non funziona soprattutto aggressiva e performante in difesa. Dopo le percentuali difficili della giornata di giovedì, anche in questa quinta partita del girone A la Vuelle (nella foto coach Luminati) non va oltre il 40% al tiro, sbaglia tanti tiri liberi eppure al rientro dagli spogliatoi stringe le maniglie nella metà campo difensiva e tenendo Varese a soli 7 punti in dieci minuti, scappa via sul più 22 che chiude la partita. La profondità del roster è testimoniata dal riposo concesso a Mamadou Dia, da un primo tempo difficile per Stazzonelli al tiro e comunque un vantaggio di 7 punti grazie a un superlativo Maretto (15 punti nel primo tempo sui 17 totali, oltre a 10 rimbalzi e 4 assist). Poi nel secondo tempo la difesa con Sgarzini e Di Francesco chiude il canestro, Stazzonelli in un lampo infila tre triple consecutive e la partita finisce virtualmente. Nel girone della Vuelle, Treviso e Tortona tengono il passo al secondo posto con due vittorie (78-62 con Sassari la prima e 74-52 contro Trieste la seconda) e vince anche Reggio Emilia 105-61 su Brindisi. Nell’altro girone Venezia toglie l’imbattibilità a Trento (53-61) e crea così un terzetto a una sola sconfitta con anche Milano vincente 75-68 su Napoli; vince infine Brescia 107-73 contro la Virtus Bologna.

Leonardo Selvatici