Football americano

Bella doppietta per i Ranocchi Angels che iniziano la stagione con due successi consecutivi contro le formazioni bolognesi. Dopo aver messo ko i Doves, i pesaresi si ripetono contro i Braves (40-18). Ma il successo colto domenica è stato più duro del previsto: priva di Zito, la squadra perde durante la gara Maltoni (sub-lussazione alla clavicola) e Piermaria (caviglia).

"Inventarsi dei sostituti a partita in corso non è mai facile - commenta coach Angeloni - perché oltre all’attacco e alla difesa ci sono i giochi speciali, però i ragazzi si sono sacrificati e l’hanno portata a casa con un grande cuore. In settimana mi ero raccomandato di mantenere alta la concentrazione, se non entri forte è lì che perdi la partita".

Inizio promettente col safety del baby Arcangeloni che firma i suoi primi punti in maglia Angels e lo splendido touch-down di Maltoni con una corsa a perdifiato. Politino trasforma ed è 9-0. I Braves accorciano presto le distanze, i pesaresi reagiscono con Frazzetto che raccoglie al volo in end-zone e ristabilisce le distanze. Politino, che non sbaglia un colpo, infila fra i pali il field-goal prima dell’intervallo e il 1° tempo si chiude sul 19-6. La ripresa, però, inizia senza Maltoni che deve dare forfait, poi si fa male Piermaria e i Braves si rifanno sotto (19-12). Sale un po’ di nervosismo nella truppa, le posizioni sono da rivedere, finchè un fumble di Ferri ferma l’attacco felsineo: Frazzetto aggancia un’altra grande palla e segna, Politino aumenta il vantaggio (26-12). Poi arriva il momento di Troisi che sfonda in corsa per il 33-12. L’intercetto di Abbondanza innesca Politino, un grande ritorno per i Ranocchi. Nei minuti conclusivi gli Angels mollano un po’ la presa e Bologna limita i danni.