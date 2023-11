Ford, la prova più bella sul campo più difficile: "Ho fiducia nel mio gioco, me lo sentivo"

Prima della partita di Milano non era mai andato in doppia cifra nei punti segnati, anzi viaggiava alla media di 3.7. L’unico exploit a livello statistico di Quincy Ford finora erano stati gli 11 rimbalzi conquistati a Brescia all’esordio, un bel biglietto da visita poi non confermato nelle successive partite, con il flop contro Venezia due giorni dopo essere diventato papà (zero punti e un rimbalzo in 21’). Buscaglia aveva lodato la sua prova di Brindisi per le ’intangibles things’ ma poi con Scafati il giocatore era apparso davvero intangibile. All’improvviso è sbocciato come un fiore sul parquet del Forum con una doppia doppia: 13 punti e 13 rimbalzi. Ma al di là dei numeri, Ford ha mostrato una gamma di movimenti offensivi che finora aveva visto solo chi aveva seguito la squadra in pre-campionato, difendendo oltretutto con ardore su Mirotic, l’uomo con più classe di tutta la pattuglia lombarda.

La vittoria più bella è arrivata sul campo più difficile. Come avete confezionato questa grossa sorpresa?

"E’ stata una partita fantastica! Siamo entrati in partita credendo l’uno nell’altro e credendo che avremmo potuto vincere. Contro Scafati abbiamo accusato una brutta sconfitta e sapevamo che dovevamo ritrovare fiducia in noi stessi".

Ha firmato una bellissima doppia-doppia dopo alcune prestazioni un po’ in ombra, dove sembrava quasi passivo in attacco, come mai?

"Credo nel mio gioco e in tutto il duro lavoro che ho fatto. Sapevo che presto sarebbe arrivata una bella prestazione e sono contento che sia arrivata contro Milano. I miei allenatori e i miei compagni credono in me. Farò del mio meglio per rafforzare questa fiducia".

Durante la pre-season è stato sempre intraprendente, come poi si è dimostrato a Milano: è questo il vero Ford allora?

"Ancora una volta, ho piena fiducia nel mio talento e in ciò che posso portare a questa squadra. Mi sto ancora adattando ad essere un papà, il che non è facile. Ma continuerò a farlo e a dare il massimo in campo in ogni partita".

Com’è stato diventare padre all’estero e come è cambiata la sua vita?

"All’estero o negli Stati Uniti, diventare padre è sempre una sfida. Ma è stata una delle più grandi benedizioni e ispirazioni della mia vita. Sono un nuovo papà e la mia vita, i miei programmi, la mia routine, il mio sonno sono tutti completamente diversi ora. Ma so che devo ancora essere performante e fare il mio lavoro. Questo è il business".

Dopo le due sconfitte casalinghe i vostri tifosi aspettano di poter gioire insieme a voi, pensa che l’energia con cui siete tornati da Milano sarà benzina nel serbatoio?

"Sì, spero che riusciremo a conservare quest’energia per tutta la settimana. Vogliamo tutti vincere la nostra prima partita in casa davanti ai nostri fantastici tifosi. La battaglia non sarà facile, ma lotteremo insieme per portare a termine il lavoro".

Elisabetta Ferri