Foresta a Recanati, Fermana prende Macchioni

Oggi va in scena la 25ªgiornata (6ª di ritorno). Il programma: ore 14,30 Montevarchi-Ancona, Imolese-Entella, ore 18,30 Alessandria-Rimini, Gubbio-Carrarese, ore 21 Lucchese-San Donato, Olbia-Fermana, Recanatese-Cesena, Reggiana-Fiorenzuola, Siena-Pontedera, Vis Pesaro-Torres.

Classifica: Reggiana 55; Cesena 48; Entella 46; Ancona 42; Gubbio 40; Siena 38; Pontedera 37; Fiorenzuola 35; Lucchese 34; Rimini, Carrarese 33; Fermana 29; Torres 28; Recanatese 25; Alessandria 24; Vis Pesaro, San Donato 23; Olbia 20; Imolese 19; Montevarchi 18. Vis e Pontedera una partita in meno.

Giudice Serie C. Multa pesante per la Vis: 1.200 euro per lancio di petardi e fumogeni, un seggiolino divelto e cori oltraggiosi durante il minuto di raccoglimento; altre ammende: Torres 2.000, Siena 200 euro; allenatori: una giornata a Braglia (Gubbio), Volpe (Entella), Tommei (Lucchese); calciatori: due giornate a Zannini (Imolese), una a Di Paola (Vis), Lora (Torres), Tofanari (Rimini), Bellodi (Olbia), Ubaldi (San Donato),Silvestro (Montevarchi), Franco (Lucchese), Longobardi (Recanatese), Parodi e Zamparo (Entella).

Mercato. Un centrocampista per la Recanatese: Giovanni Foresta dal Gelbison. Il difensore Macchioni dalla Pro Vercelli passa alla Fermana. A Montevarchi di Banchini (foto) arriva il regista argentino Mussis. Giro di attaccanti al Gubbio: Artistico torna al Parma che lo gira al Renate, mentre anche Mbakogu viene dato in uscita (diverse squadre interessate), ora il presidente Notari prepara un colpo in entrata. Olbia, Torres e Gubbio si contendono il 2003 Omoregbe della Primavera del Milan. San Donato e Siena sull’attaccante Stampete (Frosinone). Bunino dalla Fermana passa al Lecco. L’Entella ingaggia il ’99 Tomaselli dall’Albinoleffe. A Siena arriva il portiere 2003 Filippo Berti dalla Samb. Un portiere anche per la Carrarese: Sebastian Breza dal Bologna. Allenatori: ufficiale Pochesci alla Juve Stabia in sostituzione del dimissionario Colucci.