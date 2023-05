Fosso-Gallo vale tutto "Serve la partita perfetta"

Oggi al Comunale "Bonci" di Fossombrone (ore 16,30) va in scena una delle gare più importanti della stagione: Forsempronese-Atletico Gallo. Match valido per la finale playoff del campionato di Eccellenza e che riserva un posto negli spareggi nazionali dove alla vincente verrà dato il pass per un posto in serie D: a questo proposito il primo match sarà con il Certosa, arrivata seconda nel girone B dell’Eccellenza Lazio. La prima gara si giocherà il 28 maggio e la seconda il 4 giugno.

"Disputare una finale playoff davanti al nostro pubblico è motivo di grande soddisfazione per tutta Fossombrone – sottolinea l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili – non capita spesso di giocare questo tipo partite e, convinti che ce lo siamo meritati, siamo altrettanto consapevoli che affrontiamo una squadra forte in tutti i reparti. Servirà la partita perfetta per continuare a sognare". Squalificato nel Fossombrone l’attaccante Germinale, in dubbio Riccardo Pandolfi e Urso.

Dalla parte del Gallo il trainer Gastone Mariotti così commenta alla vigilia del match: "La squadra si è allenata con impegno e tanta concentrazione per questa finale, è una partita molto importante come ho detto ai ragazzi. Queste sono gare che fa piacere giocare e non capita sempre di poterlo fare, siamo consapevoli che affronteremo un Fossombrone agguerrito e molto forte, abituato a questo tipo di partite, noi cercheremo di fare la nostra gara per vincerla, non sarà facile ma andremo a Fossombrone con l’intenzione di fare la partita". "Siami arrivato al dunque – aggiunge il diesse del Gallo Ettore Mariotti – giocare una finale è motivo di orgoglio, affrontiamo una squadra forte, noi avremo qualche defezione, speriamo di continuare in questa bella avventura". A proposito di defezioni il Gallo dovrà fare a meno dell’attaccante Barattini (squalificato).

Il regolamento prevede che in caso di parità dopo i tempi regolamentari si giochino i supplementari e qualora il risultato perdurasse sul pari, in virtù del miglior piazzamento nella classifica generale di fine campionato passerebbe il turno la squadra ospitante.

Cosi in campo.

Fossombrone (4-4-2): Marcantognini; Camilloni, Rosetti, Riggioni, Procacci; Palazzi, Conti, Bucchi, Pandolfi L.; Pagliari, Pandolfi R. (Battisti). All. M.Fucili. Atletico Gallo (4-3-3): Andreani; Fabbri F., Notariale, Nobili, Dominici; Giunti, Peroni, Torelli; Muratori, Gaudenzi (Costantini), Sciamanna. All. G.Mariotti. Arbitro: Marinoni di Lodi, assistenti Giannelli di Pesaro e Marchei di Ascoli Piceno.

Amedeo Pisciolini