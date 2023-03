Fossombrone, colpo da tre punti Si impone sul campo del Valdichienti

valdichienti ponte

0

fossombrone

1

VALDICHIENTI PONTE (4-4-2): Rossi 6, Calcabrini 6, Pigini 6, Di Molfetta 6, Tombolini 6; Triana 6, Cisbani 6, Sopranzetti 6. Omiccioli 6; Palmieri 6,5, Passewe 6.

All. Bolzan.

FORSEMPRONESE (4-4-2): Marcantognini 6; Spaccazocchi 6, Rosetti 6, Urso 6, Procacci 6; Conti 6,5, Pandolfi R. 6, Bucchi 6, Palazzi 6; Germinale 6, Battisti 6.

All. Fucili.

Arbitro: Ercoli di Fermo 6.

Nel primo tempo l’episodio maggiormente degno di nota è un presunto fallo da rigore su Palmieri, al 34’, ma l’arbitro decide che non è il caso. Sul fronte delle occasioni, quella più grossa capita sul piede di Passewe al 45’, da due passi, ma Marcatognini fa buona guardia. Il primo tempo si chiude pertanto sullo zero a zero. La ripresa si annuncia subito positiva per il Fosso, visto che la squadra di Fucili passa in vantaggio quando è appena il quarto minuto di gioco.

Sul gol mette la firma il solito Conti, che stavolta è assistito anche da un po’ di fortuna, dato che il pallone prima impatta sulla traversa e poi sulle spalle del portiere: morale della favola, zero a uno per il Fosso. Subito dopo il gol Conti si guadagna un cartellino giallo quando stende Palmieri diretto alla volta di Marcantognini (6’). Non sarà né la prima né l’ultima volta che l’arbitro tirerà fuori il cartellino: in effetti la partita è piuttosto "maschia", se si può usare ancora questo aggettivo di questi tempi così politicamente corretti...

Al 42’ Marcantognini sugli scudi: dirotta in calcio d’angolo su una bella botta di Lattanzi.

La partita si chiude dopo cinque minuti di recupero, il risultato finale è zero a uno per la Forsempronese, che così facendo inanella il quattordicesimo risultato utile consecutivo (con due sole sconfitte finora, l’ultima a novembre con la Jesina).

a.b.