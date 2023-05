Fossombrone e Gallo, due paesi nel pallone

Sia il Fossombrone (foto il gol di Miggioni) che l’Atletico Gallo vincono la gara della semifinale playoff e ora domenica prossima si affronteranno tra loro per la finale per accedere alla fase nazionale per la D. Chi vince affronterà il Certosa (seconda nel girone B Eccellenza Lazio) il 28 maggio e il 4 giugno. Dice Fucili allenatore del Fossombrone: "Contro il Montefano è stata una partita difficile, nel primo tempo oltre alla traversa colpita abbiamo sbagliato molte volte la scelta finale. Nel secondo siamo cresciuti e, trovato il vantaggio, abbiamo cercato di contenere la reazione ospite, difendendo dopo il raddoppio. I ragazzi hanno dato l’anima davanti al nostro pubblico sempre numerosissimo e credo che meritatamente ci siamo conquistati la finale". Aggiunge il diesse Marco Meschini: "Altra grande prestazione: attenti in difesa, bravi in possesso palla e con un gran voglia di vincere".

Nell’Atletico Gallo del presidente Alessandro Sperandio c’è grande soddisfazione. Dice il dg Rugoletti: "Vedere il nostro impianto pieno per un piccolo centro come il nostro è bellissimo. Nonostante ci bastasse il pareggio abbiamo fatto la gara andando in vantaggio con la superiorità numerica. Poi l’Azzurra Colli ha avuto una bella reazione ma Peroni ha chiuso i giochi. Abbiamo meritato la finale. Mancavano il capitano Nobili e Dominici, ma i loro sostituti Gaudenzi, autore del gol del primo vantaggio e Di Gennaro sono stati esemplari come sempre. Ora lo sguardo a Fossombrone dove ci aspetta un’altra battaglia, sarà una partita diversa dall’ultima di campionato in campionato dove si è giocato un po’ distratti da quello che poteva accadere sugli altri campi. Il Fossombrone è una squadra di valore che ti fa giocare male, ma sarà una bella partita davanti ad una cornice di persone meravigliosa". Per il diesse Ettore Mariotti, "buon primo tempo da parte nostra e dove siamo andati meritatamente in vantaggio, nel secondo tempo abbiamo reagito. Bravi tutti. Ora la finale".

Amedeo Pisciolini