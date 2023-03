Fossombrone e Urbino: servono punti riscatto

In Eccellenza oggi si anticipa una gara: Valdichienti Ponte- Marina. Si gioca la comunale di Villa San Filippo alle ore 15. I padroni di casa posso ancora sperare in un posto nella griglia playoff mentre gli ospiti hanno necessità di punti per la salvezza e la striscia positiva dell’ultimo mese ha dato nuova energia al team di mister Giorgini. Arbitra Abdelali Sabbouh (Fermo). Domani (ore 15) le altre gare. Fossombrone-Atletico Porto San’Elpidio. Anche se la classifica non è dalla sua parte (ultimo con 8 punti) il Porto Sant’Elpidio è un avversario temibile perché proprio sette giorni fa è riuscito a battere un avversario tosto come il Castelfidardo e conseguire la prima vittoria stagionale il che sta a significare che ha raggiunto una buona condizione di squadra e ha rafforzato il morale. Il Fossombrone ha la qualità e la necessità di cogliere il massimo per rimanere in alto e sperare di agganciare, nel breve, la capolista. Mister Fucili dovrà rinunciare gioco forza allo squalificato Nicola Cammilloni. Arbitra Malascorta (Jesi), assistenti Simone Giacomucci (Pesaro) e Lorenzo Longarini (Macerata).

Urbino-Sangiustese. "Abbiamo necessità – dice il diesse dell’Urbino Francesco Amati – di riscattarci dopo la sconfitta, immeritata, sul campo della Maceratese. L’avversario odierno è di quelli tosti, ma noi siamo fiduciosi in una bella prestazione della squadra e in un bel risultato. In settimana i ragazzi hanno lavorato bene e con intensità come sempre". Arbitra Francesco Tasso di Macerata, assistenti: Andrea Aureli e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto.

Chiesanuova-Atletico Gallo. "E’ una partita difficile – osserva Omero cecchini dell’area tecnica del Gallo – loro stanno lottando per evitare i playout, soprattutto davanti nel reparto avanzato sono molto temibili con Tittarelli capocannoniere del campionato e Mongiello. Ci mancalo squalificato Torelli e qualche problema l’abbiamo avuto in settimana con l’influenza ma speriamo di recuperare tutti". All’andata fini 2 a 1 per il Gallo. Arbitra Lorenzo Carlo Ferroni (Fermo), assistenti: Serafino Marchei di Ascoli Piceno e Federico Sannucci di Macerata.

Le altre partite. Atletico Azzurra Colli-Fabriano Cerreto. Arbitro Ledjan Skura (Jesi). Castelfidardo-Osimana. Arbitro Andrea Barbatelli (Macerata). Jesi-Maceratese. Arbitro Marco Casali (Cesena). Montefano-Atletico Ascoli. Arbitro Lorenzo Casali (Crema), assistenti Giacomo Pompei Poentini di Pesaro e Andrea Pizzuti di Macerata.

Amedeo Pisciolini