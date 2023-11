Fossombrone, guarda chi si rivede. Domenica c’è l’Atletico Ascoli

Domenica il Fossombrone ritrova una vecchia conoscenza: l’Atletico Ascoli, avversario ai tempi dell’Eccellenza e di epiche battaglie in Coppa Italia, vedi la finalissima di domenica 29 gennaio 2022 al Bianchelli di Senigallia vinta dal Fossombrone ai calci di rigore dopo 120 minuti tirati al massimo. In questo campionato gli ascolani hanno fin qui incamerato 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, realizzando 10 reti subendone 12, domenica hanno riposato forzatamente causa una precipitazione nevosa che aveva reso impraticabile il terreno di gioco del Vastogirardi. Ora il match Vastogirardi-Atletico Ascoli sarà recuperato mercoledì 6 dicembre alle ore 14,30. Intanto ieri dalle ore 18,30 la truppa agli ordini di mister Fucili ha sostenuto la consueta seduta di allenamento, con alcuni calciatori acciaccati e tenuti sotto osservazione: Battisti, Amici, Casolla, Mea, Bio, Germinale e Pagliari. Ritornando alla partita vinta contro la Vigor Senigallia i commenti del dopo partita sono stati unanimi nell’affermare che gli uomini di mister Fucili hanno come al solito interpreto alla grande una partita difficilissima. Riguardo il mercato il Fossombrone non sembra intenzionato a cambiare qualcosa, d’altronde quando le cose vanno bene non c’è motivo di cercare altrove quello che c’è già in casa. " Per il momento- conferma il direttore sportivo Pietro D’Anzi- non sono previste operazioni sia in entrate che in uscita, chiaramente saremo vigili su quello che c’è intorno". Ritornando a domenica prossima ritornerà disponibile il centrocampista Massimo Conti che ha scontato contro la Vigor Senigallia la giornata di squalifica. Un rientro importante anche se chi l’ha sostituito ha fornito una bella prestazione. E’ la forza del gruppo infatti quello che il Fossombrone ha saputo creare per un campionato tutto da vivere. am.pi.