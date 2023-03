Fossombrone lanciato verso la D Fucili: "Abbiamo saputo soffrire"

Il calcio provinciale in Eccellenza fa la voce grossa in una giornata che lo proietta ai vertici del girone e con prospettive allettanti per il finale di stagione: Il Fossombrone è primo, l’Atletico Gallo è terzo in piena zona playoff e l’Urbino è a un passo dall’entrarci. In fondo, il Porto Sant’Elpidio è ormai retrocesso e se il campionato fosse terminato domenica la stessa sorte sarebbe toccata al Marina che ha più di 10 punti di distacco dal Chiesanuova che è la meglio posizionata nella griglia playout, dove si trovano anche il Castelfidardo e il Fabriano. Il Marina per inserirsi negli spareggi salvezza deve recuperare 8 punti al Fabriano, cosa molto difficile considerando che da qui alla fine i punti a disposizione sono solo 12. "Che con il Porto Sant’Elpidio sarebbe stata una partita complicata lo sapevamo – dice Michele Fucili, trainer del Fossombrone – l’espulsione assurda di Rosetti ha aumentato le difficoltà ma vincerla in 10 e soffrire fino alla fine ci deve dare ancora più consapevolezza e forza nei nostri mezzi. Non è il momento di guardare la classifica ma dobbiamo riversare tutte le energie a domenica prossima a Marina contro un avversario ostico e in salute". In linea con il mister il diesse Marco Meschini: "Porto Sant’Elpidio ha fatto un’ottima gara resa poi soprattutto difficile dalla nostra inferiorità numerica. Siamo stati bravi a sbloccarla e poi dopo a tenere il risultato".

Atletico Gallo. "Una vittoria importante, su un campo sintetico difficile com’è quello del Chiesanuova – sottolinea il diesse del Gallo Ettore Mariotti –. I ragazzi hanno interpretato bene la gara. Nella prima mezzora abbiamo dominato e siamo andati in vantaggio, poi per una nostra distrazione difensiva e arrivato il pareggio, nel secondo tempo nel finale su un assist di Filippo Fabbri Muratori con un bel gol di testa ci ha dato la vittoria, sia Fabbri che Muratori erano subentrati dalla panchina e si sono fatti trovare pronti dando una svolta alla gara".

Urbino. Del successo dell’Urbino contro la Sangiustese parla il dg Ivan Santi: "Vittoria meritata arrivata al termine di una partita perfetta. La posta in palio era altissima volevamo questa vittoria a tutti i costi e il campo ha detto che ci siamo anche noi per questa volata play off. Quando mancano quattro gare al termine, la salvezza quasi in tasca, proveremo a toglierci qualche soddisfazione. I ragazzi hanno sfoderato l’ennesima ottima prestazione della stagione e i meriti vanno allargati ed estesi anche al mister e a tutto lo staff tecnico che lo supporta. I ragazzi poi ci mettono tutto il resto e i risultati sono solo una logica conseguenza. Come società stiamo raccogliendo i frutti di un duro lavoro iniziato lo scorso anno e insieme al nostro presidente abbiamo creato per Urbino qualcosa di importante. Ora andremo ad Osimo a fare la nostra partita provando a portare a casa il massimo a soli cinque punti dal primo posto".

Amedeo Pisciolini