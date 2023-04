Fossombrone non si arrende Urbino si gioca uno spareggio

Ultimi 180 minuti di gioco col batticuore. La classifica dice: Atletico Ascoli 50 punti e Fossombrone 49, domani i piceni affronteranno il Castelfidardo e il Fossombrone andrà a Osimo. In caso di una vittoria o di un pareggio di entrambe tutto sarà rimandato all’ultima giornata che si giocherà tra quindici giorni per via della sosta dovuta al torneo delle Regioni. L’Atletico Ascoli potrebbe festeggiare domani la vittoria del campionato solo se riuscisse a vincere e il Fossombrone uscisse sconfitto. Da domani le partite inizieranno alle ore 16,30.

Atletico Gallo-Marina. Dice il direttore sportivo del Gallo Ettore Mariotti: "Partita fondamentale sia per noi, in chiave playoff, e per loro per evitare i playout. Un pareggio servirebbe a poco". Arbitra Barbatelli di Macerata.

Osimana-Fossombrone. "Giocare – dice il trainer del Fossombrone Michele Fucili – una partita così importante a due giornate dal termine del campionato ci deve dare grande soddisfazione e stimolo a mettere in campo tutto quello che abbiamo. Affrontiamo una squadra esperta è forte e sarà una partita che si giocherà a viso aperto. Cercheremo di onorare al massimo la presenza dei nostri tifosi che ci seguiranno come sempre". In forte dubbio Battisti, acciaccati Conti e Spaccazocchi. Il diesse Marco Meschini aggiunge: "L’Osimana è una squadra molto forte, che lavora da tempo insieme e che viene da una promozione importante, hanno giocatori molto esperti e giovani molto bravi, ha subito gol solo in 11 dellle 28 partite fatte, questo fa capire la mentalità e l’organizzazione data da mister Mobili, oltretutto rappresenta una città ed un ambiente importante con tanti tifosi al seguito. Dovremo vincere più duelli possibili". Arbitro Skura di Jesi.

Atletico Ascoli-Castelfidardo. Se i piceni devono vincere per mantenere il primo posto, gli ospiti non possono perdere considerando che la necessità di punti in chiave salvezza. L’Atletico Ascoli sarà privo dello squalificato Traini, ma la rosa a disposizione di mister Pirozzi è ampia e quindi non avrà difficoltà a sostituirlo. Arbitro Giovani di Palma di Cassino.

Montefano-Urbino. "Sarà un vero e proprio spareggio per un posto nella griglia play off – dice il dg dell’Urbino Ivan Santi – contro una squadra che ha disputato una grande stagione. Montefano è favorito ma venderemo cara la pelle. All’andata fu una partita spettacolare con sei gol ed un pari per 3-3. Centrare i playoff sarebbe per noi il coronamento di una grande stagione. Abbiamo visto risultati pazzi ogni domenica e chissà che anche questa non ci regali sorprese. La squadra è in salute anche se come nostra abitudine dovremo far fronte ad alcune defezioni che potrebbero condizionare la partita. Giocheremo anche per i nostri tifosi". Arbitro Rosini di Livorno.

Fabriano Cerreto-Chiesanuova. Il Fabriano Cerreto che sarà privo dello squalificato Lispi ha necessità dei tre punti ma anche il Chiesanuova non può perdere, quindi anche questa sarà una gara incerta. Arbitro Chiarotti di Macerata.

Maceratese-Atletico Porto Sant’Elpidio. Qui a differenza degli altri match i punti ormai contano più poco, gli ospiti sono retrocessi e la Maceratese è pressoché salva. Nel Porto Sant’Elpidio saranno assenti per squalifica due calciatori: Titone e Tondini. Arbitro Latuga di Pesaro.

Sangiustese-Jesi. Gara tra due squadre blasonate, con i padroni di casa alla ricerca di un successo per la tranquillità. Arbitro Mancini di Macerata.

Valdichienti Ponte-Atletico Azzurra Colli. Gli ospiti puntano al successo pieno per sperare nei playoff. I locali ormai senza problemi di classifica saranno privi gioco forza dello squalificato (3 giornate) Passewe Abubaka Morris. Arbitro Pigliacampo di Pesaro.

Amedeo Pisciolini