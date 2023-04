Fossombrone, occhio alla Maceratese Il Gallo a Jesi

Tante attese in Eccellenza per il terzultimo turno in programma oggi pomeriggio alle ore 16. Fossombrone-Maceratese. "Affrontiamo una Maceratese in forma e forte e servirà grande cuore e determinazione – sottolinea il trainer dei metaurensi Michele Fucili – giocare una partita di questo valore deve darci grande soddisfazione ma non possiamo accontentarci e la volontà è di provare ad ottenere il massimo che possiamo. Confidiamo nella spinta dei nostri tifosi. Acciaccato Germinale". Il diesse Marco Meschini aggiunge: "Quella di oggi è una partita molto difficile contro una squadra in salute che viene da 3 vittorie consecutive".

Urbino-Fabriano Cerreto. Ivan Santi, direttore generale dell’Urbino Calcio così presenta il match: "Partita molto difficile al cospetto di un Fabriano che salirà ad Urbino alla ricerca di punti salvezza. Il nostro obiettivo è però soltanto uno, vincere per mantenere accesa la speranza di agganciare i play off. Sarà difficile raggiungerli, lo sappiamo, ma crediamo anche che una vittoria domenica potrebbe riaprire i giochi perché poi affronteremo nell’ordine Montefano (in trasferta) e nell’ultima giornata ospiteremo la capolista Atletico Ascoli. Quindi vincere e sperare anche nei risultati delle altre. Il nostro cammino fino ad ora è stato esaltante abbiamo raggiunto con largo anticipo la salvezza che era il nostro principale obiettivo ed ora vorremo toglierci qualche soddisfazione e provare a cullare il sogno play off".

Jesina-Atletico Gallo. "Come in tutte le partite di questo campionato è una gara difficile – osserva il diesse del gallo Ettore Mariotti – anche oggi ci aspetta una battaglia sportivamente parlando perché per noi sarebbe importante fare bottino per cercare di continuare questo magnifico viaggio per i playoff mentre i nostri avversari vengono da una settimana travagliata dove c’è stato il cambio dell’allenatore e delle critiche mosse alla squadra dopo la sconfitta con il Porto Sant’Elpidio e perciò l’ambiente sarà bello carico". Le altre gare: Azzurra Azzurra Colli- Atletico Ascoli (ore 15); Castelfidardo-Sangiustese; Chiesanuova-Osimana; Marina- P.S.Elpidio; Valdichienti Ponte-Montefano.

Amedeo Pisciolini