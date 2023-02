Fossombrone ora sogna

Vittoria con l’urlo quella del Gallo contro l’Atletico Ascoli. Un successo utile anche ai cugini del Fossombrone che grazie ai 3 punti conquistati con il Castelfidardo e la concomitante sconfitta della capolista ora sono secondi a meno tre dalla vetta. Urbinoal quarto pareggio nelle ultime cinque gare.

Fossombrone. "Volevamo – dice l’allenatore Michele Fucili – tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico ed esserci riusciti dopo una partita maschia e combattuta nella quale abbiamo creato tante occasioni da rete, deve darci fiducia e consapevolezza. Abbiamo spinto per tutta la gara ma sempre attenti alle ripartenze dei nostri avversari e alla fine con grande spirito di squadra abbiamo consolidato la nostra classifica e guardiamo subito al prossimo impegno a Valdichienti". Il diesse dei metaurensi Marco Meschini aggiunge: "Prestazione importante nonostante il meteo ed il campo molto pesante. Siamo stati bravi a crederci e a provarci dall’inizio alla fine, senza subire".

Atletico Gallo. Successo contro un avversario che in precedenza aveva perso solo due volte. "È stata una prostrazione di alto livello – spiega il diesse del Gallo Ettore Mariotti – nel primo tempo c’è stata quasi solo una squadra in campo: la nostra. Siamo andati al riposo con sul 2 a 0 più che meritato, poi a inizio ripresa i nostri avversari hanno inserito delle forze fresche ma noi siamo riusciti a segnare la terza rete e da lì la partita non ha avuto più storia. Bisogna ringraziare tutto lo staff tecnico e i ragazzi per la prestazione, ora con la testa dobbiamo subito pensare al derby con l’Urbino, anche se saremo molto probabilmente privi di un paio di squalificati (Del Pivo e Barattini ndr)".

Urbino. Il direttore generale Iva Santo così commenta il pareggio con il Marina: "Sapevamo della difficoltà della partita perché il Marina è squadra viva e con buone individualità. Si è aggiunto il terreno di gioco al limite della praticabilità che purtroppo non ci ha aiutato e alla fine il punto tutto sommato non è da buttare. Abbiamo avuto il predominio territoriale durante tutti i novanta minuti creando diverse occasioni da gol: in un paio è stato molto bravo il loro giovanissimo portiere. In altre potevamo fare meglio. Ma i ragazzi comunque hanno dato tutto fino all’ultimo cercando quel goal che poteva darci la meritata vittoria. Peccato ma in definitiva è stata una buona prestazione che ci permette di guardare al derby con l’Atletico Gallo con estrema fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi".Amedeo Pisciolini