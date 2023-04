Fossombrone: quattro giornate al bomber Germinale

Giudice sportivo. Ecco i provvedimenti della settimana.

Eccellenza. L’allenatore dell’Atletico Ascoli primo in classifica, Alex Simoni, squalificato fino al 3 maggio. Quattro giornate (3 a seguito dell’espulsione e 1 per recidività in ammonizione) per l’attaccante del Fossombrone Germinale. Due a Minnozzi (Atletico Ascoli), Dalla Bona (Urbino), Proesmans (Sangiustese), Ruiz (Castelfidardo) e Dell’Aquila (Montefano). Una a Bandanera (Castelfidardo), Sbarbati (Marina), Conti (Fossombrone), Garafoli (Jesi), Vallasciani (A.P.S.Elpidio), Campana (Jesi).

Promozione. Ammende: Monturano (250 euro), Fermignanese (200 euro), Urbania (200 euro), Marzocca (50 euro) e Valfoglia (400 euro).

Squalifiche. Una giornata a Valler e Pagniello (Valfoglia), Bricani e Petoku (Biagio Nazzaro) (Valfoglia), Pierpaoli e Cicci (Cagliese), Tartaglia (Villa San Martino), Messina (S.Orso), Rinaldi (Portuali Ancona), Nanapere (Osimostazione). Due giornate a Canulli (O.Marzocca) e Marzioni (Portuali Ancona).