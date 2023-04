Fucili: "Il Fossombrone è pronto Per la serie D ci siamo anche noi"

Meno due alla fine ma c’è ancora molto da chiarire sia per le zone d’alta classifica che per il discorso playout. Domenica il campionato si ferma per la sosta pasquale, si ritornerà in campo il 16 aprile, poi altro stop per la partecipazione al Torneo delle Regioni e infine domenica 30 aprile si giocherà l’ultima giornata. Intanto nell’ultima vincono Fossombrone e Urbino, pareggia l’Atletico Gallo.

La volata finale. Atletico Ascoli primo con 50 punti e Fossombrone secondo con 49, al terzo posto l’Atletico Gallo e il Montefano a quota 45. Verosimilmente con solo 6 punti rimasti in palio la vittoria finale se la giocheranno i piceni e i metaurensi. L’Atletico Ascoli ospiterà il Castelfidardo (attualmente in zona playout) e nell’ultima giornata dovrà far salire al Montefeltro per affrontare l’Urbino (ancora in corsa playoff). Il Fossombrone da parte sua andrà in trasferta a Osimo (l’Osimana ha qualche speranza di reinserirsi nel playoff) e poi se la vedrà nel derby casalingo con l’Atletico Gallo (in piena corsa playoff).

Atletico Gallo. Il diesse dell’Atletico Gallo Ettore Mariotti così commenta l’1-1 a Jesi: "Non siamo stati al meglio come in altre gare. Comunque siamo partiti bene anche se poi ci siamo un po’ spenti, abbiamo avuto due buone occasioni con Torelli e Peroni per andare in vantaggio, poi su un nostro errore difensivo abbiamo subito l’1 a 0, all’inizio del secondo siamo stati subito bravi a pareggiare con Torelli, poi c’è stato un sostanziale equilibrio e siamo stati ordinati. Il risultato è giusto, nonostante ciò a parte le prime due che lotteranno per il titolo, noi siamo ancora li e vedremo cosà succederà".

Urbino. Il successo dell’Urbino con il Fabriano è commentato dal bomber Riccardo Innocenti, autore di una rete: "E’ stata una partita giocata molto bene da parte della squadra, già dall’approccio iniziale abbiamo giocato molto la palla contro una squadra che cercava di ripartire, poi dopo il bellissimo gol di Dalla Bona su punizione e l’espulsione del loro difensore la partita è andata in discesa. Unico rammarico le tante occasioni avute, compreso un palo e una traversa. Una vittoria che ci riproietta a ridosso della zona playoff. Sono contento per il gol e devo ringraziare Tamagnini per il bel cross su una bella azione di squadra".

Fossombrone. Dice il tecnico Michele Fucili: "Vincere contro la Maceratese non è mai affatto scontato e facile. Siamo partiti forte e siamo stati bravi a portarci subito nel doppio vantaggio e ad indirizzare la gara dalla nostra parte. Poi la partita è stata combattuta e con sacrificio e applicazione non abbiamo permesso di riaprirla. Siamo concentrati solo su noi stessi e sul nostro cammino". Il diesse Marco Meschini aggiunge: "Siamo stati bravi a partite forte ed andare subito in doppio vantaggio, poi abbiamo saputo soffrire e reggere nei momenti di pressione di un ottima Maceratese, siamo contenti del grande entusiasmo intorno a noi, ci godiamo il momento e ci prepariamo al meglio per la prossima partita di Osimo del 16 aprile".

Amedeo Pisciolini