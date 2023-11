Fucili: "Prestazione ok, abbiamo creato cinque buone occasioni"

Così ha visto la partita mister Fucili, il tecnico del Fossombrone: "Sono piuttosto contento della prestazione dei miei perché abbiamo fatto la partita che ci eravamo ripromessi di fare. È stato un confronto combattuto in cui siamo riusciti a creare 4 o 5 situazioni importanti e concedendo poco o nulla all’avversario. Chiaro che in partite come quella di oggi, se non riesci a sbloccarle poi corri il rischio di tornare negli spogliatoi con le pive nel sacco. La cosa positiva è che abbiamo provato seriamente a fare la prestazione. Certo, c’è il rammarico di quelle tre o quattro occasioni in cui avremmo potuto risolvere la situazione, ma tutto sommato è stata una giornata positiva". Così invece inquadra la gara Corrado Urbano, il mister del Matese: "Siamo soddisfatti per aver mosso la classifca. Per noi oggi si trattava di una partita difficilissima, soprattutto sul piano mentale, dato che veniamo da due sconfitte di seguito. Era necessario invertire la rotta e ci siamo riusciti con una partita di sacrificio in cui abbiamo rischiato relativamente poco. E lo abbiamo fatto contro una squadra che a me piace tanto, organizzata e che sa muoversi bene. Le occasioni della ripresa? Onestamente sarebbe stato troppo, tutto sommato il risultato più giusto oggi era proprio il pareggio…".

a.b.