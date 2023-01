Fucili si gode il suo Fossombrone: "Il miglior primo tempo dell’anno"

La quarta giornata di ritorno ha portato solo sorrisi nelle tre compagini del pesarese: il Fossombrone ha fatto suo il big match con la capolista, il Gallo si è incamerato i tre punti contro il Valdichienti e l’Urbino ha riportato a casa un buon pareggio da Castelfidardo. Un turno che nel complesso ha partorito 5 vittorie e 3 pareggi e ha visto realizzate 21 reti. Il Fossombrone (foto, i tifosi) doveva battere l’Atletico Ascoli per riaprire il campionato e c’è riuscita grazie ad una prova maiuscola di tutta la squadra e ai due gol dell’attaccante Tommaso Battisti. "Una partita importante per avvicinarci alla capolista – osserva lo stesso Battisti – per dimostrare a tutti il nostro valore e per confermare a noi stessi che lassù possiamo starci. Abbiamo fatto uno dei primi tempi migliori del campionato, passando in vantaggio e creando diverse occasioni. Nel secondo tempo loro hanno avuto una reazione di orgoglio ma il secondo gol ci ha aiutato a controllare la partita. Due gol per me molto importanti, a 365 giorni esatti dall’intervento al ginocchio. Sono contento che siano stati così tanto utili alla squadra per portare a casa i 3 punti". L’allenatore dei metaurensi Michele Fucili aggiunge: " Per riuscire a battere la capolista dovevamo disputare una grande partita e soprattutto nel primo tempo abbiamo creato molto e dovevamo concretizzare di più. Nel secondo tempo, con gli avversari che cercavano direttamente i loro attaccanti, ci siamo abbassati ma abbiamo raddoppiato con una bellissima azione dei nostri attaccanti. Nel finale pur soffrendo abbiamo difeso con ordine e grande cuore. Continuare a lavorare bene in settimana e vogliosi di migliorare: questi i nostri obiettivi".

Il successo dell’Atletico Gallo sul Valdichienti Ponte viene commentato dall’allenatore dei rossoblù Gastone Mariotti. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi abbiamo tenuto un ritmo abbastanza alto e creato diverse opportunità a abbiamo fatto un bel gol con Dominici e avuto altre opportunità per andare al doppio vantaggio ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio che ti permette di andare in rete. Poi nel secondo tempo sapevamo del ritorno di quella che è un’ottima squadra e abbiamo cercato di contenerli e poi siamo riusciti a segnare il gol del due a zero con Fabbri. Abbiamo portato a casa una gara importante che ci dà ancora più fiducia e stima nei nostri mezzi". A Castelfidardo smuove la propria classifica l’Urbino ripotando a casa un ottimo punto: "E’ stata una partita in una campo difficile – osserva il diesse dei ducali Francesco Amati – il terreno di gioco era molto allentato, abbiamo il rammarico di non aver riportato a casa l’intera posta perché la squadra ha creato molto anche se non siamo riusciti a finalizzare. In sintesi una buona prova dei ragazzi che ci fa ben sperare per il proseguo". Urbino-Chiesanuova che doveva disputarsi domani, è rinviata a mercoledì 8 febbraio (ore 15) per neve.

Esonero. Il Marina esonera mister Fenucci e richiama l’ex allenatore Igor Giorgini.

Amedeo Pisciolini