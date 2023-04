Gabicce a Urbania Torneo a Sant’Angelo

Campionato Juniores. Terminata la stagione per la categoria Juniores, scatta la Coppa provinciale in cui sono coinvolte 10 squadre. Il Gabicce Gradara guidato da mister Lazzaro Gaudenzi giocherà domani alle ore 16 in trasferta contro l’Urbania, la seconda in casa lunedì 1 maggio alle ore 19 contro l’Arzilla. Dalla settimana scorsa si tiene invece a Fermignano il torneo "La vetrina del giovane calciatore" a cui partecipano ben 12 squadre. La finale si giocherà il 7 maggio.

Torneo. Oggi allo Stadio "Antonio Ceccarini" di Sant’Angelo in Vado avrà luogo il ‘Torneo della Liberazione’ organizzato dalla VAdese calcio. L’ evento è riservato ai ragazzi della categoria Primi Calci e precisamente ai nati negli anni 2014 e 2015. Oltre ai leoncini giallo rossi saranno presenti le formazioni della Vis Pesaro Academy, Avis Sassocorvaro, Polisportiva Cagli, Perugia, Urbania e Urbino. Il terreno del "Ceccarini" sarà diviso in tre campi di dimensioni ridotte, dove ben oltre centoventi ragazzi si affronteranno nel segno dell’ amicizia e della sportività, durante tutta la giornata, intervallata dalla pausa pranzo.