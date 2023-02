Gabicce sfida la prima Apav, gara complicata

Serie B2. Domani alle 17,30 l’Apav Lucrezia ospita Riccione. "Si presenta una gara complicata – dice coach Cella –. Loro hanno giocatrici molto forti e fisiche, noi dobbiamo spingere con la battuta per cercare di metterle in difficoltà in ricezione e provare a difendere il più possibile".

Serie C. Nel femminile oggi alle 21 il Gabicce è San Severino: "Ci aspetta una partita molto importante contro la prima in classifica del girone, saranno fondamentali carattere e grinta", così la giocatrice del Gabicce Vagnini. Domani alle 21 Volley Pesaro-Edilmonandi: "Dopo la sconfitta di Filottrano le ragazze dovranno conquistare i tre punti per potere accedere ai quarti di finale", avvisa il presidente Sorbini. Stessa ora Battistelli-Collemarino. Il dirigente Tosi presenta il match: "Affrontiamo tutte le partite come se fossero una finale, con la giusta concentrazione e cattiveria agonistica". Nel maschile, domani alle 18 Virtus Fano-Sios: "Prima contro seconda sarà sicuramente una be duello", avverte coach Angeletti. Nel girone salvezza, domani alle 17 Polbottega accoglie Civitanova: "E’ una avversaria giovane – afferma il vice Signoretti – ma ben allenata". Stesso orario la Montesi va a Macerata: "Affronteremo una squadra di qualità", sottolinea l’allenatore Tropeano. Alle 18,30 il Borgovolley è di scena a Morrovalle: "Veniamo da tre vittorie consecutive che ci hanno portato a +9 sulla zona playout, ma non possiamo concederci cali di tensione" commenta il vice Palazzetti.

b.t.