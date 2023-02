"Gabicce tutto orgoglio e qualità Punto meritato con la capolista"

Si è ridotto di 2 punti (da 10 a 8) il divario tra la capolista K Sport Montecchio e l’Urbania. C’è però da dire che la squadra durantina rispetto alla K Sport ha giocato una partita in più. Al terzo posto (a meno 11 dalla vetta) i Portuali Ancona che hanno scavalcato l’Atletico Mondolfo Marotta ora a meno 13. In zona playout: l’Osimo Stazione, il Barbara, la Cagliese e la Biagio Nazzaro. In sofferenza (penultima) l’Olimpia Marzocca e fanalino di coda il San Costanzo. Da sottolineare i successi esterni della Biagio Nazzaro a Cagli, del Moie Vallesina sul campo del Sant’Orso e della Fermignanese con il Villa San Martino.

I numeri. Dopo il due (vittorie) non c’è stato il tre per il S.Orso sconfitto in casa dal Moie. Il K Sport Montecchio con 46 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 42 reti quello dell’Urbania. La squadra che ha subito più reti è quella del San Costanzo (38) invece la difesa meno perforata appartiene al Portuali Ancona (11). Il Gabicce Gradara è il team più abbonato ai pareggi (11). 13 i gol dell’ultimo turno (1 in meno della settimana precedente), utili per 5 vittorie (2 casalinghe) e 3 pareggi.

Quaterna dell’Urbania nel match con il Valfoglia. "Vittoria importante e fortemente voluta – dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – contro una squadra ostica che aveva fatto punti contro le squadra più forti di questo campionato. Nel primo tempo ci è mancato il gol, oltre a recriminare per un calcio di rigore non concesso mentre nella ripresa abbiamo segnato quattro gol e creato altrettante occasioni. Diamo continuità al nostro percorso e ci prepariamo alla sfida di sabato in casa dei Portuali Ancona con entusiasmo e tanta voglia di far bene, come già dimostrato altre volte in questo campionato".

Pari e patta nel derby tra la K Sport Montecchio-Gabicce Gradara. Un prezioso pareggio in rimonta del Gabicce Gradara e grazie al quale la squadra di mister Vergoni riagguanta il quinto posto. "Pareggio giusto – ha commentato al termine del match il diesse del Gabicce Filippo Cipriani – ottenuto con una prestazione di grande orgoglio e anche di qualità al cospetto di una formazione molto forte come è la capolista Montecchio (foto Bastianoni). Pur con defezioni importanti (assente il centrocampista Morini, i due attaccanti Pierri e Donati, l’esterno Giunchetti), la squadra ha tenuto testa al forte avversario creando anche le premesse per ribaltare il match. La squadra stimolata dalla sfida alla leader del campionato, ha mostrato l’atteggiamento giusto e il segnale che arriva da questa partita è eloquente: ogni gara che ci capita bisogna interpretarla al massimo delle motivazioni e con carattere a cominciare da quella contro la Cagliese allo stadio Magi domenica prossima". Un invito insomma alla squadra ha proseguire sul virtuoso percorso intrapreso, al di là della classifica.

La squadra della settimana. 1) Tomba (Biagio Nazzaro), 2) Asoli (O.Marzocca), 3)Corazzi (Cagliese), 4) Damiani (San Costanzo), 5) Marini (Moie Vallesina), 6)Labate (Fermignanese), Postacchini (Villa San Martino), 7) 8)Marconi (Atletico Mondolfo Marotta), 9)Sartori (K Sport Montecchio), 10)Bartolini (Gabicce Gradara), 11) Pagliardini (Urbania). All. Crespi (San Costanzo). Arbitro Cardelli di Pesaro (O.Marzocca-Portuali Ancona). Amedeo Pisciolini