GabicceGradara cede al Valfoglia Si interrompe la striscia vincente

GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri (40’ st. Magi), Gabrielli, Grandicelli, Varrella, Tombari, Giunchetti (30’ st. Donati), Morini, Bartolini, Mani (1’ st. Montebelli), Ulloa. All. Vergoni.

VALFOGLIA: Adebiyi, Aiudi, Cenciarini, Franciosi, Galotti (38’ st. Renzi), Scoccimarro, Carboni (38’ st. Bruno Paoli), Elezaj (30’ st. Ricciotti), Bartomioli (7’ st. Palazzi), Diomede, Hyka (13’ st. Bonacin). All. Angelini.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 10’ pt Diomede, 17’ pt Ulloa, 20’ pt Carboni,

Si interrompe dopo quattro vittorie la striscia vincente del GabicceGradara che inciampa contro il Valfoglia complicando la su corsa verso i playoff. Primo tempo pirotecnico. Al 10’ punizione di Diomede a giro dalla sinistra, appena fuori l’area, con palla nel sette sul primo palo. Al 17’ pareggio locale: Giunchetti sulla trequarti serve in profondità sulla sinistra Ulloa che batte il portiere in uscita. Non fa in tempo a festeggiare la squadra di casa e al 20’ capitola di nuovo. In area Bartomioli serve all’indietro Carboni libero da marcature, che da centro a area batte Renzetti con palla nell’angolino alla sinistra. Nella ripresa la squadra di Bebo Angelini cerca il gol del pareggio che non arriva.